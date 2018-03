Parents, enseignants, Les Niouzz, comment ça marche ?

Diffusée le mercredi, 07/09 - 2718 Vue(s) Présentation du concept des Niouzz.

Synopsis

Les Niouzz, c’est le JT des enfants. On y décrypte l’actualité nationale et internationale.

En huit minutes quotidiennes, du lundi au samedi inclus, l’équipe des NIOUZZ met l’information à la portée des jeunes, développent leur esprit critique et ouvre leur regard sur le monde.

On y parle bien sûr de l’actualité dite "sérieuse " mais aussi des sujets de société qui touchent plus particulièrement les 8-12 ans.

Les Niouzz parlent ainsi des initiatives développées dans les écoles, des passions des enfants, des émotions qu’ils peuvent ressentir, …

L’émission décrypte avec sourire les buzz et le monde numérique toujours plus présents dans leur quotidien. Bref, les Niouzz, c’est un vrai journal de grand pour les enfants.

Historique

Apparition pour la première fois à l’écran le 13 mars 2000. A côté des quatre éditions du lundi au jeudi, le vendredi sera consacré à un hebdomadaire de 25 minutes permettant à une classe d’école de participer activement à l’émission et de découvrir ses secrets de fabrication. Les enfants seront présents sur le plateau et choisiront parmi les sujets proposés.

A la présentation se succèderont Annabel CHEVALIER, Manu CHAMPAGNE, Christophe DELSTANCHES et Gwenaelle DEKEGELEER.

L’émission à connu de nombreuses évolutions depuis sa création. La dernière date du 01 septembre 2010. Les jeunes présents au sein des CLASSES NIOUZZ assurent à présent la présentation du programme. Le programme est inscrit dans les plages horaires d’OUFtivi, le nouvel environnement Jeunesse de la RTBF.

Les CLASSES NIOUZZ

Le dialogue étroit entre l’équipe des NIOUZZ et son public est très important. Les NIOUZZ sont là pour montrer qu’il est possible de jouer un rôle actif dans la société et d’apprendre en s’amusant !

Chaque semaine, une classe (niveau 5ème ou 6ème primaire) s’inscrit comme partenaire privilégié de l’émission. Une animation de deux heures est alors réalisée au sein de la classe par un membre de l’équipe des NIOUZZ. Ces Classes NIOUZZ s’engagent à regarder le journal, envoient quotidiennement une évaluation à l’équipe, transmettent d’éventuelles questions d’actualité ou propositions de tournages…mais surtout assurent, durant une semaine, la présentation de l’émission.

Et les professeurs ?

Les professeurs qui s’inscrivent dans le projet " Classe NIOUZZ " sont surpris de la richesse pédagogique qui émane de la vision et de la participation à ces 8 minutes quotidiennes. Le projet touche des domaines très variés !

Ouvrir un espace participatif à notre jeune public via un projet concret et ludique ;

Permettre à ce jeune public de se familiariser avec nos médias ;

Leur permettre d’évoluer de manière consciente, critique et active face aux médias ;

Chaque émission peut déboucher par exemple sur des questions d’histoire, de géographie, de sciences. Elle peut susciter des débats citoyens, soulever des problèmes de société, donner l’envie de pratiquer des loisirs intéressants, etc.

Contact

niouzz@rtbf.be

Tél. : 0032 4 344 7369

Fax : 0032 4 344 7373