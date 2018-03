Diffusée le samedi, 10/03 - 408 Vue(s)

Dans les Niouzz ce samedi 10 mars :

- On vous emmène au cinéma avec " Je n'aime plus la mer ", un film qui raconte le quotidien d'enfants qui ont fui leur pays à cause de la guerre et qui sont arrivés chez nous...

- Avez-vous vos pastilles d'iode ? Depuis quelques jours, tous les Belges peuvent aller les chercher en cas d'accident nucléaire...

- Lou était récemment à Bruxelles. On en a profité pour lui poser quelques questions !

- Et enfin, on chantera dans le web fun...