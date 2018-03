Charte OUFtivi

En créant OUFtivi, la RTBF souhaite proposer aux enfants des programmes de qualité, dans un environnement sans publicité commerciale et entièrement sécurisé.

OUFtivi, c'est quoi ?

Une offre multimédia tout à fait originale qui propose des programmes jeunesse en télévision sur « La Trois » complétés et prolongés par une webradio et un site internet.

OUFtivi ... Pour faire quoi ?

Se divertir et s'amuser en regardant des programmes adaptés, en écoutant la musique qu'on aime, en surfant sur le site web.

Comprendre le monde en décryptant les informations et les médias.

Pourquoi un programme radio ?

Pour redonner aux enfants le plaisir de l'écoute et de la communication orale. Pour les aider à se construire en faisant fonctionner leur imaginaire.

« L'imagination n'est pas une évasion, une fuite, un refuge hors du réel, mais un regard différent sur le réel, un recul critique vis-à-vis du réel et donc un moyen de le remettre en question. L'imagination est un instrument dont l'esprit ne peut jamais se passer, elle sert pour jouer, pour travailler, pour vivre. » Gianni RODARI

OUFtivi est la radio des enfants, créée par eux, pour eux, sans présence visible des adultes.

Pourquoi un site web OUFtivi ?

Parce que les enfants d'aujourd'hui sont nés avec le numérique et que l'internet est leur espace de communication.

Participation est le mot d’ordre d’OUFtivi

La participation peut se faire :

sur le site Internet www.ouftivi.be

dans le cadre d'une visite de la RTBF et d'un enregistrement en studio

en groupe (scolaire ou autre)

dans le cadre de concours, permettant aux enfants de remporter de très nombreux lots…

dans le cadre d'un enregistrement in situ (déplacement de l'équipe Radio OUFtivi dans les écoles, les clubs sportifs, etc.)

pour les Niouzz : les enfants « Mojos », contraction de « mobile journalist », filment des sujets eux-mêmes. Ils sont encadrés par leur professeur, lui-même formé par l'équipe des Niouzz. Pour plus d'informations, consultez la page des Niouzz : www.lesniouzz.be

Cette participation à la fabrication des programmes apporte une dimension éducative supplémentaire à OUFtivi en faisant découvrir aux enfants l'univers de la Radio et de la TV, leur fonctionnement et leurs métiers.

A tout moment, les parents peuvent communiquer leur contact courriel afin d'être tenus au courant des informations, modifications et éventuels actions OUFtivi pour lesquels ils sont parties prenantes. Cet ajout se fait via le lien ‘Pour les parents' sur le site.

Pour nous contacter

Adresse internet : ouftivi@rtbf.be

Par courrier :



RTBF – OUFtivi

BRR 007

Bd Auguste Reyers,52

B-1044 Bruxelles



OUFtivi souscrit pleinement à la politique de protection des enfants sur Internet.

Règlement

Article 1

Les séquences réalisées par la RTBF pour alimenter les programmes d'OUFtivi sont accessibles aux enfants de 8 à 14 ans, individuellement ou en groupe (par classe ou tout autre groupement de jeunes).

Article 2

Le contenu des séquences touchent à des domaines qui intéressent le public cible comme :

l'information

la variété

la littérature jeunesse

les loisirs, les passions, ...

Une partie des séquences est réalisée par les enfants eux-mêmes. Pour certaines d'entre elles, les tâches liées à l'enregistrement leurs sont également confiées.

Toutes les activités sont organisées et encadrées par le personnel de la RTBF (journalistes, techniciens, hôtesses, responsable de l'équipe,...).

Article 3

Le programme radio diffusé sur le site OUFtivi ainsi que Les Niouzz sont organisés en collaboration avec les opérations « Ouvrir mon quotidien » de la JFB (Journaux francophones belges) et « Un Journaliste en classe » de l'AJP (Association des Journalistes professionnels).

Article 4

La RTBF est maître d'œuvre de l'enregistrement qui peut se faire dans son enceinte ou en extérieur.

Tant dans ses murs qu'en extérieur, l(es)'enfant(s) est (sont) pris en charge par le personnel de la RTBF (équipe, hôtesse, ...) qui veillera à leur bien-être et leur sécurité.

Article 5

Les risques de dégâts corporels subis par les enfants et liés aux activités et enregistrements proposés sont couverts par une assurance spécifique souscrite par la RTBF, tant dans son enceinte qu'en extérieur.

Les risques de dégâts à des tiers sont couverts par l'assurance Responsabilité civile des père/mère/tuteur.

Article 6

Pour participer à l'enregistrement, l'inscription de l'enfant ou du groupe d'enfants est obligatoire.

Elle peut se faire via le site d'OUFtivi, par courrier ou par email à l’adresse ouftivi@rtbf.be

Article 7

La RTBF assure la sélection des participants sans avoir à justifier ses choix. Elle définit les dates et les heures des enregistrements.

En cas d'absence, elle se réserve le droit de remplacer les participants défaillants.

Article 8

Pour participer aux enregistrements, l'autorisation parentale est obligatoire.

Elle sera assortie d'une décharge parentale liée aux droits d''utilisation des propos et de la voix de l'enfant.

Article 9

Le fait de participer aux enregistrements organisés par OUFtivi implique l'adhésion au présent règlement.

Celui-ci est disponible sur simple demande ou consultable sur le site de la RTBF.

Article 10

Les informations recueillies par la RTBF et notamment les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone peuvent être encodées dans des fichiers automatisés de données de la RTBF.

Ces données pourront être utilisées et traitées par la RTBF à des fins de gestion de ses relations avec ses auditeurs et à des fins de contrôle de régularité des opérations de participation aux jeux-concours et de lutte contre les éventuels abus et irrégularités.

Les personnes qui participent ont le droit de consulter gratuitement les données personnelles les concernant et de les faire rectifier gratuitement si elles s'avèrent incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Les personnes qui souhaitent exercer ce droit peuvent le faire en adressant au service juridique de la RTBF, Boulevard Auguste Reyers, 52 à B-1044 Bruxelles, une demande écrite, datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de leur carte d'identité et du programme pour lequel elles demandent à consulter le fichier automatisé de données constitué.

Les personnes qui le souhaitent peuvent également obtenir des informations.

Article 11

Des liens hypertextes contenus sur le Site peuvent renvoyer vers d'autres sites web ou d'autres sources Internet et d’autres sites web peuvent établir un lien hypertexte vers le site « www.ouftivi.be » ou « www.rtbf.be/ouftivi ».

Dans la mesure où la RTBF ne peut contrôler ces sites et ces sources externes ainsi que l’évolution de leur contenu après l’établissement du lien, la RTBF ne peut être tenue pour responsable de la liaison établie avec ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponibles sur ou à partir de ces sites ou sources externes.

De plus, la RTBF ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou perte avéré ou allégué consécutif ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance aux contenus, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.

Enfin, dans la limite autorisée par la loi, la RTBF ne saurait être tenue responsable dans le cas où le contenu desdits autres sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.