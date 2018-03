Vous pouvez écouter Musiq3 en ligne en cliquant sur le bouton « en direct », qui se trouve dans le bandeau supérieur de toutes les pages du site de Musiq3.

Normalement, ce bouton ouvre automatiquement un lecteur propre à la RTBF en « pop-up », c'est-à-dire dans une nouvelle fenêtre, indépendante du site de Musiq3, histoire de vous permettre de continuer à surfer tout en écoutant votre radio préférée.

Problèmes & solutions

Rien ne se produit quand vous cliquez sur le bouton « Ecoutez en direct » ? Reportez-vous au paragraphe « Signaler un problème » ci-dessous. Un message « runtime error » apparaît quand vous cliquez sur le bouton « Ecoutez en direct » ? Essayez de lancer le lecteur au départ de l'onglet Podcast ou Webradios. Si le problème persiste avec les podcast ou les webradios, réinstallez Flash. Si le problème ne se produit que lorsque vous tentez d'écouter Musiq3 en direct, reportez-vous au paragraphe « Signaler un problème » ci-dessous. Votre lecteur s'est ouvert mais vous n'entendez rien ? Vérifiez d'abord que votre PC joue bien du son (haut-parleurs allumés, niveau du son correctement réglé, ...). Si vous utiliser un Mac avec la version OS X Mavericks 10.9, assurez vous que les plugins soient bien activés (par défaut ça ne l'est pas), vous trouverez ici une vidéo montrant comment modifier cette configuration Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous au paragraphe « Signaler un problème » ci-dessous Le lecteur démarre mais affiche un message d'erreur quasi immédiatement ? Si vous nous écoutez à travers un poste d'entreprise, il est probable que vous vous trouviez derrière un firewall qui vous empêche de vous connecter. Votre lecteur média doit être configuré pour pouvoir traverser votre firewall. Si vous ignorez quelle est l'adresse de votre firewall (proxy), vous pourrez sans doute la trouver en consultant les réglages de votre navigateur. Ou contactez l'administrateur de votre réseau. A toutes fins utiles, le protocole utilisé pour émettre nos radios est HTTP (sur le port 8000). Si le problème persiste, reportez-vous au paragraphe « Signaler un problème » ci-dessous

Signaler un problème

N'hésitez pas à contacter notre service de médiation (protégé par solution anti-spam) , de préférence en nous précisant votre environnement informatique (réseau d'entreprise ou non, type de navigateur et version, présence de Flash et version, présence d'autres plugins dans le browser, …), éventuellement avec des captures d'écran. Astuce : vous pouvez notamment identifier les informations concernant votre navigateur en surfant sur http://whatsmyuseragent.com, celles qui touchent à Flash via http://www.playerversion.com, et les éventuels plugin dans votre navigateur via Outils / Options Internet / Programmes / « Gérer les modules complémentaires ».

Si vos problèmes ne se résolvent pas, vous pouvez toujours écouter Musiq3 dans n'importe quel lecteur multimédia. Consultez les de ces flux dans le tableau ci-dessous.

Autres formats :

Le format aac vous offre un plus grand confort d'écoute pour une consommation identique de bande passante mp3 mp3 mp3 mp3 aac aac aac aac

Écouter Musiq3 ailleurs que sur Internet

En FM stéréo (avec RDS), en AM mono, en DAB, en DVB-T, via Belgacom TV ou via votre câblo-distributeur, Rendez-vous sur la page des fréquences pour plus de détails

Des difficultés pour nous écouter en réception hertzienne, consultez cet article

Des difficultés pour nous écouter via un opérateur, consultez cet article