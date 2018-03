Présentation : Vincent DELBUSHAYE

Troisième saison pour l'émission de Vincent Delbushaye, que l'on connaît pour son ton convivial et

enjoué. La programmation, élaborée par Chantal Zuinen traverse les siècles au fil des plus grandes

oeuvres du répertoire. Place tout d'abord, en début d'émission, à une grande oeuvre diffusée en entier.

Vincent Delbushaye vous propose ensuite un moment d'interactivité autour d'un concours. Après

le journal parlé de 10h, Vincent accueille Cécile Poss pour la Pensée du jour (10h30).

Aux côtés des célèbres capsules didactiques Je Sais Pas Vous de Patrick Leterme (lu) et de la Touche

contempo (ve), trois nouvelles touches, abordant des sujets chers à la chaîne, viennent enrichir la

séquence de L'odyssée : la Touche amateurs (ma) par Pascale Vanlerberghe, autour des pratiques

musicales amateurs, la Touche belge (mer) par Brigitte Mahaux, coup de projecteur sur un événement

musical, un projet spécial, un interprète ou une musique belge, et la Touche jeune talent (je) dans

laquelle Laurent Graulus fait découvrir les étoiles montantes de la musique classique.



Présentation : Vincent Delbushaye (vdel@rtbf.be)

Production : Chantal Zuinen (czu@rtbf.be)