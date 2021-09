Une toile sous les étoiles à se faire en famille avec Coco des Studios Pixar

Caroline Veyt vous emmène voir un film craquant et magnifique qui vous fera rire et vous arrachera certainement quelques larmes, et aux enfants aussi, d’ailleurs, c’est Coco, des studios Disney-Pixar.

Le film n’est pas récent – il est sorti chez nous fin 2017 – mais si vous l’avez raté, voici une séance de rattrapage au cœur du Brabant wallon.

Coco raconte l’histoire du jeune Miguel Rivera. Il a 12 ans et n’a qu’un seul rêve, devenir musicien, comme son idole, le guitariste Ernesto de la Cruz. Mais dans la famille de Miguel, la musique est totalement interdite depuis quatre générations, sans que le garçon ne sache vraiment pourquoi. C’est le sujet tabou.

Et dans la famille Rivera, on ne rigole pas avec cette interdiction de faire de la musique et pourtant, pour Miguel, c’est plus fort que lui, il le sent, il a la musique dans le sang !

Alors il va profiter de la Fête des Morts pour prouver son talent. Parce que ce jour-là, dans le petit village de Santa Cecilia, au Mexique, il y a un grand concours de talents. Et pour pouvoir y participer, il lui faut un instrument ! Il entre donc dans le mausolée de son idole, Ernesto de la Cruz et emprunte sa guitare.

Tout ne va pas se passer comme Miguel l’avait prévu, il sera frappé par un sort dont il devra se défaire avant l’aube.

Mais cette aventure au Pays des morts, ce sera l’occasion pour Miguel de connaître son passé et de réconcilier les vivants et les morts de sa propre famille, parce qu’évidemment, il découvrira pourquoi la musique est bannie chez lui depuis des générations. Son rôle, c’est de remettre de l’harmonie dans sa généalogie tout en suivant sa propre voie, son propre épanouissement… Ce qui est notre objectif à tous, finalement !