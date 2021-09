La Dolce Italia, la première playlist de La Dolce Vita de Sylviane Hazard

Les playlists de la La Dolce vita - La Dolce Italia - 01/09/2021 Sylviane Hazard propose trois heures de programmation musicale dont elle a le secret, un voyage entre accessibilité et découverte, aux frontières des genres (world music, folk, standards, jazz, fusion... en pleine harmonie avec l’univers musical classique). Programmation de la Playlist : NINO ROTA - Otto e mezzo Suite - Passerella d'addio Riccardo Chailly, Filarmonica della Scala Le Canzone del boscaiolo Duo Delizioso: Catherine Catella, Maryam Chemirani G. ROSSINI - Sonate n°1 en Fa Majeur pour flûte, clarinette, cor et basson I.Allegro moderato Ensemble Wien-Berlin E. MORRICONE - Viaggio - BOF "Ils vont tous bien" de Giuseppe Tornatore E. MORRICONE - Un uomo si è dimesso (la tarentule au ventre noir) Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli PAOLO CONTE - Elisir PAOLO CONTE - Via con me Kora Jazz Trio Daniele DI BONAVENTURA - Preludio e danza Daniele Di Bonaventura, bandoneon et Peghin Marcello, guitare Trad napolitain - Vieneme 'nzuonno Fausto Cigliano E La Sua Orchestra Nino ROTA - Amarcord - Suite: Le “manine” di primavera Filarmonica della Scala, R. Chailly Charles TRENET - Rome Libero BOVIO - Reginella Hamilton De Holanda, Stefano Bollani Domenico MODUGNO - Zitto zitto, doce doce Lucio DALLA - Caruso Aldo Romano, trompette G. DONIZETTI - "Una furtiva lagrima" , extrait de "L'élixir d'amour" Luciano Pavarotti et l'orch.de chambre anglais, R.Bonynge Marco BARDOSCIA - Se voi andare via Raffaele Casarano, saxophone et Marco Bardoscia, contrebasse + orchestre So chi te perdero Chet Baker Sextet Enrico RAVA - Ammazzare il tempo Paolo Fresu et Enrico Rava Louis PRIMA - Buona Sera Signorina GianMaria TESTA - Gli amanti di Roma Michel BISCEGLIA - N'Siata Michel Bisceglia Trio G. PUCCINI - La Rondine - Acte 1 : Chi il bel sogno di Doretta Angela Gheorghiu, Antonio Pappano, London Symphony Orchestra D’après PUCCINI - O Mio Babbino Caro / Mattinata (Live) Stefano Bollani, Vincent Peirani, Membres de l'Orchestre philharmonique de Berlin Alba CLEMENTE - Ninna Nanna Pink Martini Bella Ciao Giovanni Mirabassi Pino Spotti - Le tue mani Fresu/linx/Wissels et Quartetto Alborada J. P. von WESTHOFF - Imitazione delle Campane (arranged by Christian Badzura) DANIEL HOPE - Deutsches Kammerorchester Berlin Carmine COPPOLA - Tarantella Godfather Trio In Bocca Al Lupo Renato CAROSONE - Tu vuò fà l'americano Enrico PIERANUNZI - Fellini’s waltz Enrico Pieranunzi, Jasper Somsen, André Ceccarelli G. ROSSINI - La Danza The Clarinotts: Ernst, Daniel & Andreas Ottensamer - Wiener Virtuosen Andrea Cesare BIXIO - Parlami d'amore mariù Sarah Lancman, Giovanni Mirabassi, Olivier Bogé F. LISZT - GRANDES ETUDES DE PAGANINI S 141(La Campanella) Niu Niu Petra Magoni et Ferrucio Spinetti - Pazzo il mondo !? Luis BACALOV - Il Postino – Bicicletta ORCHESTRA SINFONIETTA DI ROMA, LUIS BACALOV Nicola MATTEIS - Passaggio rotto: Andamento Veloce Gli Incogniti, A. Beyer Trad napolitain - Scalinatella Massimo Ranieri Luigi TENCO - Un giorno dopo l'altro Stefano Bollani Nicola PIOVANI - LA VITA E BELLA (Extrait de la B.O. du film) - MAIN THEME Joe BARBIERI - Una tempesta in un bicchier d'acqua Stefano BATTAGLIA - Fevrar Trad Napolitain - Dicitencello vuje Piers Faccini et Vincent Segal C. MONTEVERDI - Si dolce è'l tormento Philippe Jaroussky - L'Arpeggiata E. MORRICONE - Cinema Paradisio Marcin Wasilewski Trio