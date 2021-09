La nouvelle Flagey Academy organise de nouvelles auditions pour former son chœur de jeunes

Nous vous en parlions il y a un près d’un an, "Flagey Academy" est un projet de grande ampleur qui a pour mission de former un chœur d’enfants, entre 10 et 20 ans, leur offrant une formation musicale exigeante et entièrement gratuite. Après une première salve d’auditions en juin dernier, la Flagey Academy relance son appel aux jeunes voix, qui ont jusqu’à ce dimanche 5 septembre pour s’inscrire aux prochaines auditions, qui se dérouleront les 11 et 12 septembre prochains.

Développer la sensibilité musicale dès le plus jeune âge

C’est la rentrée pour la toute nouvelle Flagey Academy, dont la récente création s’inscrit dans la volonté de l’institution de promouvoir la musique et de développer la sensibilité musicale dès le plus jeune âge en travaillant de concert avec les écoles bruxelloises.

Depuis un an, Flagey travaille avec quatre écoles primaires bruxelloises, à Anderlecht, Molenbeek et Ixelles, et organise, pour les enfants de 8 à 12 ans, une formation initiale au chant – qui se donne sur le temps de midi ou après les cours -, qui est entièrement gratuite et ouverte à tous les élèves désireux de découvrir le chant. Et dans le prolongement de ces cours donné dans les écoles primaires, Flagey a créé son "Academy" qui a pour but de former un chœur d’enfants, âgés de 10 à 20 ans, en leur offrant une formation vocale et musicale de haut niveau.

Tous les jeunes motivés de 10 à 20 ans sont les bienvenus, quelle que soit leur tessiture. Flagey Academy recherche surtout, à l’heure actuelle, des garçons et des filles de 13 à 20 ans.

Ce nouveau chœur pour jeunes, qui démarrera le 5 octobre 2021, sera dirigé par la mezzo-soprano, cheffe de chœur et musicologue belge Helen Cassano. Durant plusieurs années, chaque semaine de l’année scolaire, les jeunes bénéficieront de répétitions et de cours de théorie musicale. Au programme également, des sessions individuelles avec un coach vocal, et au moins une représentation publique par mois. En outre, lors de certains week-ends ou en période de vacances Flagey Academy proposera des workshops et des échanges avec d’autres chœurs et ensembles musicaux de jeunes ou d’adultes afin de promouvoir le mentoring et de développer la confiance en soi.

Les inscriptions pour les prochaines auditions se clôturent ce dimanche 5 septembre

Les auditions sont organisées à Flagey les 11 et 12 septembre 2021 entre 10h et 16h30. Le jury est composé d’Helen Cassano, cheffe de chœur, des membres du comité artistique de Flagey Academy – Jeroen D’hoe, Bart Van Reyn, Lionel Meunier – et des chefs de chœur des partenaires de Flagey -ReMuA, Singing Molenbeek.

Chaque candidat doit préparer deux chants en solo qu’il présentera au jury :

Une chanson choisie dans la liste proposée par le jury et communiquée lors de l’inscription

Une chanson de son choix

La prestation ne pourra pas dépasser 6 minutes.

Les inscriptions doivent se faire impérativement avant le 5 septembre. Le candidat pourra être accompagné au piano ou venir avec son propre accompagnateur. La connaissance du solfège n’est pas exigée, mais elle représente un avantage. Les auditions seront organisées dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur au moment où elles se dérouleront.