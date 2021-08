Direct : Inauguration du Grand Manège de Namur avec le Gloria d’Haendel par Leonardo García Alarcón

Ce vendredi 3 septembre, la soprano Julie Roset, le Millenium Orchestra et le Chœur de Chambre de Namur et Leonardo García Alarcón inaugureront le nouveau complexe culturel de Namur, le Grand Manège, avec le Gloria ! de Haendel. Une soirée que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3 dès 20h, ce vendredi.

Géré par le CAV&MA, le Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne, le Grand Manège de Namur abritera le conservatoire de Namur, mais également une salle de concert de 800 places, baptisée "Namur concert Hall". Et pour inaugurer ce nouveau temple dédié à la musique classique, ce sont le Millenium Orchestra et le Choeur de Chambre de Namur, dirigé par Leonardo Garcia Alarcon, qui feront résonner le lieu, à l’acoustique soignée, avec le Gloria de Handel.

Ils seront accompagnés de la soprano colorature française Julie Roset qui a notamment suivi un programme à la prestigieuse Juilliard School de New York dans la classe d’Edith Wiens et a multiplié les collaborations avec de grands chefs baroques tels que William Christie, Raphaël Pichon, Sébastien Daucé…

Elle enregistrera prochainement dans la salle du Grand Manège de Namur et aux côtés de Leonardo Garcia Alarcon, son second album solo consacré aux grands airs de Haendel.

Vivez en direct ce concert d’inauguration sur Musiq3 ce vendredi 3 septembre dès 20h.