Baroque Café, votre nouveau rendez-vous dominical avec Alice Foccroulle

Attrapez votre mug, installez-vous confortablement, c’est dimanche, il est 8h et Alice Foccroulle vous invite au Baroque Café. Accordez-vous ces deux prochaines heures à la (re)découverte des joyaux de la musique ancienne : de Machaut à Mozart, Baroque Café remonte le temps et vous transporte au cœur des partitions des grands maîtres interprétées par des musiciens toujours à la recherche de l’interprétation la plus fidèle et la plus personnelle qui soit.