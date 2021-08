Remportez 2 places pour l’exposition "Bounce" au Botanique, par Stephan Balleux et Porz an Park

Musiq3 vous donne l’opportunité de gagner 2 places pour l’exposition de Stephan Balleux et Cédric Dambrain (Porz An Park), intitulée "Bounce", qui se déroulera du 15 septembre au 21 novembre au Museum du Botanique.

Après une première collaboration, impliquant une performance du compositeur Cédric Dambrain (qui signe Porz An Park) au sein de l’exposition monographique "La peinture et son double" du peintre Stephan Balleux, les deux artistes prolongent leur partenariat en investissant l’espace intérieur du Museum du Botanique, qui assurera la cohésion entre les deux disciplines. Le titre de l’exposition, "Bounce", évoque le rebond qui doit naître de cette mise en relation : actif par sa perception, le spectateur devient un élément à part entière de l’œuvre d’art. L’expérience qui s’organise dans le cadre de l’exposition souligne ainsi le fait que le phénomène de mise en relation est un des enjeux fondamentaux de la question artistique actuelle.

Concrètement, Stephan Balleux présente dans l’exposition douze tableaux figuratifs de grand format, avec des sujets organiques comme une mer déchaînée ou un nid de frelons. La stabilité et l’interprétation des images posent question : plusieurs sens apparaissent simultanément. Des images trouvées et collectées dans des publications sont également juxtaposées aux peintures, pour provoquer, une fois mises hors de leur contexte d'origine, le même genre de jeux d’association et d’interprétation.

Le compositeur Porz An Park propose quant à lui un enchevêtrement de micro-sons qui investissent l’environnement via des haut-parleurs directionnels et des réflecteurs. Autant de stimulations sonores qui invitent le visiteur à apprivoiser la disposition spatiale de l’installation, tout en explorant sa propre perception. Les réflecteurs, permettant d’obtenir des sons plus indirects, s’inscrivent eux-mêmes dans l’aspect visuel général de par leur couleur noire, monochrome, qui vient également souligner l’effet sonore. L’idée est de plonger le visiteur dans une sorte de contemplation confuse ou s’estompe jusqu’à la frontière entre le "moi" et l'"Autre".

L’exposition Bounce s’inscrit plus largement dans le programme de MAGMA, qui est la 10e Triennale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, dont le thème est la fluidité.

