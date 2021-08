Teresa Żylis-Gara, grande soprano polonaise, est décédée à l’âge de 91 ans

C’est une grande figure du monde lyrique de la seconde moitié du XXe siècle qui s’est éteinte. La soprano polonaise Teresa Żylis-Gara est décédée ce samedi 28 août 2021, à l’âge de 91 ans.

"C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la nouvelle du décès de Teresa Żylis-Gara. Au revoir Maestra", a annoncé ce samedi le Théâtre National de Varsovie. Un hommage à la soprano Teresa Żylis-Gara, l’une des plus grandes voix lyriques de la seconde moitié du XXe siècle, qui s’est éteinte ce samedi 28 août à l’âge de 91 ans. "Une artiste au talent, au charisme et à l’énergie extraordinaires s’est éteinte. Le souvenir de sa voix restera avec nous pour toujours", conclut le communiqué du Grand Théâtre de Varsovie publié sur ses réseaux sociaux.

Connue pour ses interprétations des opéras de Mozart, Verdi, Puccini ou encore Wagner, Teresa Żylis-Gara aura collaboré avec les opéras de Berlin, Hambourg, Munich, et chanté à de nombreuses reprises à La Scala de Milan et au Staatsoper de Vienne, mais également à l’Opéra Garnier et au Metropolitan Opera de New York, elle aura partagé la scène avec les plus grandes voix du XXe siècle siècles, telles que celles de José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti ou Rugiero Raimondi. Teresa Żylis-Gara laisse derrière elle une riche et éclectique discographie.

Née le 23 janvier 1930 à Landwarów dans la voïvodie de Wilno en Pologne – l’actuelle Lentvaris en Lituanie -, Teresa Żylis-Gara commence son apprentissage musical dès l’âge de neuf ans, à l’école supérieure de musique de Lodz, auprès d’Olga Felixowna Olgina. Sa carrière démarre en 1954, lorsqu’elle remporte le premier prix au Concours de jeunes chanteurs polonais à Varsovie, lui ouvrant notamment les portes de l’Opéra de Cracovie, où elle fait ses débuts en 1956.

Ses prix successifs aux Concours de Toulouse et au prestigieux Concours ARD de Munich l’amènent à chanter sur les scènes lyriques allemandes. Les années 60 marquent l’essor de la carrière internationale de la soprano, qui est notamment invitée au Festival de Glyndebourne en 1965 pour chanter le rôle d’Octavian du Chevalier à la rose et un an plus tard, à l’Opéra de Paris pour le rôle de Donna Elvira dans Don Giovanni. Elle se produira de nombreuses fois à l’Opéra Garnier de Paris, à la Scala de Milan, au Royal Opera House de Londres et puis, surtout, au Metropolitan Opera de New York, où elle chantera pendant 14 saisons successives.

Elle se retirera progressivement des scènes dans les années 80, se dédiant de plus en plus à l’enseignement, donnant des masters classes un peu partout en Europe.