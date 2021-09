Musiq3 fête ses 60 ans et jette un œil dans le rétroviseur avec une série de capsules

A l’occasion des 60 ans de la chaîne, dès le 6 septembre, chaque jour à 8h30 dans la Matinale, plongez dans l’histoire de Musiq3 : les plus grandes voix, les émissions mythiques, les métiers de la radio, les anecdotes, les grands moments d’émotion, le bêtisier… Du Concours Reine Elisabeth au Festival Musiq3, en passant par les feuilletons qui font sa fierté encore aujourd’hui, un joyeux patchwork de témoignages et d’archives.

Ce sont 5 voix que nous célébrerons, 5 voix comme une petite liste non exhaustive des grands talents qui se sont succédés sur notre chaine de musique classique.

Lundi 6, nous entendrons Michel Debrocq qui fut pendant plus de 30 ans l'un des producteurs phares de la chaine. Violoniste, diplômé d'écriture au Conservatoire Royal de Mons, journaliste mythique et critique musical au journal "Le Soir", personne n'a oublié qu'il nous régala de ses choix discographiques pendant plusieurs décennies dans "Résonances" puis couvrant l'actualité du disque et du concert dans " Autour de Midi".

Michel Debrocq fut aussi "Monsieur Reine Elisabeth" durant près de 25 années. Maître incontesté de l'improvisation, du jeu de mot à l'humour caustique, Michel Debrocq nous revient comme par miracle, racontant sa passion pour le métier d'homme de radio, des anecdotes succulentes et la place qu'a eu la musique dans sa vie.

Mardi 7, nous retrouverons l'une de nos stars de Musiq3, Pascale Seys. Si certains ont l'impression de ne la connaître que depuis quelques années, Pascale Seys officie remarquablement sur Musiq3 depuis près de 25 ans. Docteur en Philosophie, professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles, à l'école des arts visuels Saint- Luc et à la faculté d'architecture de l'UCL, Pascale Seys à toujours mené sa vie en femme libre, passionnée et femme de radio aux côtés de toutes ses autres occupations professionelles. Sa vivacité, son érudition et son élaboration de pensée en font l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la chaine.

Mercredi 8, c'est l'élégantissime Marcel Croës qui sera sur antenne. C'est dans Les Cahiers Musicaux qu'il s'initie au journalisme musical. Il entame sa carrière de journaliste culturel à la RTBF en 1960 et se fera connaitre par ses ineffables critiques de Cinéma et d'Opéra. Marcel Croës était et reste un seigneur de l'improvisation du langage radiophonique, capable de donner une synthèse brillante et succincte d'un spectacle qu'il l'avait touché, le tout avec son côté pince-sans rire et So British qui fait de lui un personnage inoubliable!

Jeudi 9, nous nous régalerons avec Philippe Dewolf, la Shiva de Musiq'3 avait le dont d'ubiquité, ne tarissait jamais d'un trait d'érudition humoristique ou savant. Philippe Dewolf fut le ténor du journalisme culturel pendant plus de 30 ans, mémoire vivante de la chaine, il orchestra avec brio le jubilé de Musiq3, de la poésie surréaliste belge qu'il maitrisait à la perfection, l'homme aux lunettes portées sur le front, impressionnante stature, il excellait dans l'art de l'interview et partageait une sapience impressionnante avec ses amis, collègues et fidèles auditeurs. Humaniste, toujours aux petits soins avec ses collaborateurs, Philippe Dewolf n'a pas pris une ride, frais comme un gardon, l'oeil coquin, il nous revient sur Musiq'3 pour évoquer ses grands moments, un régal!

Vendredi 9, Liliane Becker sera notre invitée de marque, une grande voix qui rappelle un peu Fanny Ardant, une classe et une élocution irréprochable. L'affranchie Liliane Becker portera de 1974 à 1993 la mythique émission "Petits Concerts du samedi" concerts live qui étaient donnés en public au studio 1 de Flagey. Polyglotte et comédienne de formation, elle était à la fois une femme de scène et de radio sans pareil, une personnalité forte et charismatique, sans aucun doute une femme impressionnante dans ce monde radiophonique encore très masculin à l'époque.