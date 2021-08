Le Festival de Flandre de Gand adopte le Covid Safe Ticket et se déroulera à pleine capacité

Le Festival de Flandre de Gand, qui se déroulera du 6 au 26 septembre à Gand et qui mettra Vienne à l’honneur, a adopté le pass sanitaire et se tiendra à pleine capacité dans les lieux couverts, ont annoncé les organisateurs.

"Il s’agira du premier festival Covid Safe de grande envergure, proposant une offre diversifiée dans les plus beaux cadres intérieurs et extérieurs de Gand et de ses environs", a déclaré la directrice du festival, Veerle Simoens.

Les décisions du dernier comité de concertation et la mise en application du Covid Safe Ticket pour les événements en intérieur à partir de 200 spectateurs permettront en effet au festival d’accueillir son public sans masque ni distanciation sociale.

"En ayant la possibilité d’utiliser la pleine capacité de nos salles, nous pouvons permettre au public le plus large possible de profiter de merveilleux concerts et de spectacles captivants", a souligné Veerle Simoens.

La 64e édition du Festival de Flandre aura lieu du 6 au 26 septembre à Gand. Avec pour thème "Take this Waltz", il mettra Vienne à l’honneur. Les temps forts incluront les concerts de la violoniste de renom Janine Jansen avec l’Amsterdam Sinfonietta et le nouveau spectacle que Gabor Kapin, maître de ballet de l’Opera Ballet Flanders, a créé spécialement pour le festival.

La Semaine Mozart de Salzbourg présentera également deux concerts à Gand, avec la participation du directeur du festival et célèbre ténor Rolando Villazón.

Découvrez le programme complet sur le site du Festival de Flandre de Gand.