La rentrée de Musiq3 : de nouvelles émissions et de nouvelles voix pour les 60 ans de la chaîne

Musiq3 fête cette saison ses 60 ans et se positionne plus que jamais comme une radio ouverte et moderne. La nouvelle grille d'émissions illustre bien ce propos, tout en restant dans la continuité du ton accessible, sans concession sur la qualité et l’expertise musicale. Cinq nouvelles voix rejoignent l’équipe, quatre nouvelles émissions prennent place dans la grille et l’offre digitale classique s’agrandit considérablement avec trois radios thématiques et une série de podcasts natifs. Enfin, qui dit anniversaire dit cadeau : Musiq3 vous offrira un ensemble de capsules d’archives inédites sur ses 60 ans et une série fictionnelle en 5 podcasts intitulée "Au-delà du mythe - cinq sopranos prêtent leur voix aux légendes classiques".

Quatre nouvelles émissions

© Yves Fonck Choix multiples Lundi au vendredi à 12h – présenté par Vanessa Fantinel Musiq3 est à vous ! Pour égayer votre pause déjeuner, Musiq3 vous confie les commandes de la programmation : sélectionnez vos airs préférés, dédicacez-les si vous le désirez, et envoyez-les-nous. Vos "choix multiples" rejoindront à l’antenne la sélection de Nicolas Blanmont et le coup de cœur quotidien de Vanessa Fantinel pour un moment de complicité partagé. Rendez-vous sur le site de Musiq3, par e-mail, à choixmultiples@rtbf.be ou sur WhatsApp, au +32 478 50 12 85. Bienvenue !

© Tous droits réservés Bonjour, bonsoir ! Lundi au vendredi de 17h à 18h – présenté par Vincent Delbushaye A ce moment charnière de la journée, où l’on ne sait jamais quelle formule utiliser pour saluer son voisin, Vincent Delbushaye vous propose de passer du "Bonjour" au "Bonsoir" tout en légèreté. Accompagner le classique d’une petite clé de lecture, parfois décalée, vous fera écouter la musique autrement.

"Bonjour, bonsoir !" implique aussi un accueil, l’accueil de 5 chroniqueurs et chroniqueuses passionné(e)s : "la Passion selon…" vous emmènera autant du côté de la musique ancienne que de la musique du monde, en passant par celles du web ou celles qui se cachent au cœur des œuvres d’art.

Vers 17h50, vous retrouverez quotidiennement un irrésistible "C'est pas trop tôt" avec Réal Siellez : une séquence aux rires assumés qui consacre sa belle complicité avec Vincent autour des défis d'écriture les plus fous. Qui vous arrachera le plus large sourire ? Ils remettent chaque jour leur titre en jeu !

Quoi que vous ayez fait de votre journée et quoi que vous fassiez de votre soirée, " Bonjour, bonsoir ! " vous offrira la plus belle des transitions.

12 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés © Tous droits réservés © Tous droits réservés © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Chaque jour, une chronique à 17h30 : Lundi "La Passion selon Céline" La passion de Céline Scheen, soprano, c’est la musique baroque. Et c’est son parcours qui lui donne sa légitimité : elle a une vision globale du monde de la musique ancienne (tant les spécificités des chanteurs que les lieux dédiés à ce style, en passant par les ensembles, les formes musicales ou les instruments spécialisés). C’est cette passion et cette connaissance " du terrain " qu’elle nous transmettra une fois par semaine. Mardi "La Passion selon Xavier" Xavier Falques est historien de l’art et sa passion c’est de dresser des liens entre l'art et la musique, soit de manière directe, entre une œuvre d’art et une musique (par exemple entre Le dôme de Florence et le motet de Dufay qui était chanté lors de son inauguration et qui en reprend les exactes proportions), soit indirectes, entre un style et une musique (par exemple entre une œuvre symboliste et la musique de Chausson). Mercredi "La Passion selon Hélène" Avec Hélène Van Loo, on part du côté des musiques du monde, voyageant chaque semaine aux quatre coins du globe, à la découverte de ses styles particulier, de ses grands noms ou de ses instruments aux dénominations bizarres… Jeudi "La Passion selon Cécile" Cécile Poss nous propose chaque semaine une carte postale sonore. Grâce au montage de diverses ambiances, elle nous plonge dans l’univers d’une œuvre ou dans la vie d’un compositeur en nous donnant la sensation de regarder un film. Vendredi "La Passion selon Valentine" "Faire connaître la musique classique grâce aux outils de communication moderne", c’est le domaine - et la passion - de Valentine Jongen. Comment le classique s’accommode-t-il des nouvelles technologies et que peut-on voir sur la toile qu’on ne verra jamais ailleurs…

© Tous droits réservés Chambre avec vue Lundi au vendredi de 18h et 18h30 - présenté par Camille De Rijck En fin de journée, Camille De Rijck nous offre une parenthèse discursive et nous propose de rentrer dans le monde d’un artiste. Poste d’observation de la vie culturelle – et, surtout, musicale – Chambre avec vue est comme un vieux palace dont chacune des chambres donnerait sur un univers propre et sur autant de singularités. Parole aux artistes. Et en particulier à ceux qui se produisent sur les scènes des grands évènements classiques de Belgique francophone, et que Musiq3 capte en direct.

© Tous droits réservés Baroque Café Dimanche 8h-10h - présenté par Alice Foccroulle Attrapez votre mug, installez-vous confortablement, c’est dimanche, il est 8h et Alice Foccroulle vous invite au Baroque Café. Accordez-vous ces deux heures à la (re)découverte des joyaux de la musique ancienne : de Machaut à Mozart, Baroque Café remonte le temps et vous transporte au cœur des partitions des grands maîtres interprétées par des musiciens toujours à la recherche de l’interprétation la plus fidèle et la plus personnelle qui soit.

Deux nouvelles chroniques

© Tous droits réservés "Telle est la question !" - Clément Holvoet (chronique dans L’Odyssée, chaque jour à 10h30) "Pourquoi y-a-t ’il un chef devant l’orchestre ?", "À quoi servent les pédales du piano ?",

"Pourquoi est-ce le hautbois qui donne le La pour que l’orchestre s’accorde?" ? Dans sa chronique Telle est la question, l’altiste Clément Holvoet se lance le défi de répondre chaque jour à une question musicale, concernant les instruments, le répertoire, les compositeurs… Tout ce que les auditeurs ont toujours voulu savoir sans oser le demander.

"La Touche amateur" – Sarah Théry (chronique dans L’Odyssée, le lundi à 11h30) La mezzo Sarah Théry signe cette nouvelle touche dédiée aux pratiques - innovantes, participatives, interdisciplinaires - servant à décloisonner et à partager avec le plus grand nombre la musique en général et la musique classique en particulier. Abordant, parmi elles, les pratiques dites "amateurs" ou de semi-professionnelles, cette Touche permettra aussi de renforcer le lien avec le monde des académies de musique et d’art de la parole. Quelques petites modifications Le Temps suspendu – lundi au vendredi de 15h à 17h – Hélène Michel Avancée d’une heure (de 15h à 17h), l’ex Heure de Pointe d’Hélène Michel est rebaptisée Le Temps suspendu mais propose toujours une programmation tirée du grand répertoire et illustrant l'actualité musicale. Avec, à 16h, L’Atelier des muses, une séquence quotidienne dédiée à une compositrice. Carpe diem - samedi 7h-9h – Brigitte Mahaux Le samedi matin, Brigitte Mahaux vous invite à cueillir ensemble et en musique les premières heures du jour. Une occasion de prendre le temps. Convivialité, musicalité : le week-end s’ouvre avec tous ses possibles, même ceux qui nous échappent. Sans oublier de se laisser aller à quelques moments de bien-être et de détente. Deux rendez-vous : A 7h40 : Laurence Vielle lit la poésie A 8h40 : Café Gourmand : un éveil curieux autour de ce que vous pourriez faire, vivre, découvrir tout au long du week-end : une musique à découvrir, un.e interprète à rencontrer, des initiatives musicales locales, démarches culturelles solidaires à partager…

L’offre digitale s’élargit

Outre les nouvelles émissions et chroniques, Musiq3 se développe également sur le web et vous proposera lors de cette nouvelle saison une nouvelle offre numérique, avec notamment trois radios thématiques, autour de la musique baroque, de la musique romantique et du jazz, mais également deux podcasts natifs, des playlists de La Dolce Vita programmées par Sylviane Hazard et enfin une série de podcasts fictionnels autour des Mythes et légendes. ► ► ► Découvrez l'offre digitale de Musiq3

Les 60 ans de Musiq3

A l’occasion des 60 ans de la chaîne, dès le 6 septembre, chaque jour à 8h30 dans la Matinale, plongez dans l’histoire de Musiq3 : les plus grandes voix, les émissions mythiques, les métiers de la radio, les anecdotes, les grands moments d’émotion, le bêtisier… Du Concours Reine Elisabeth au Festival Musiq3, en passant par les feuilletons qui font sa fierté encore aujourd’hui, un joyeux patchwork de témoignages et d’archives. Une production d’Elsa de Lacerda et Tania Markovic, réalisation Thierry Lequeux. Avec la collaboration précieuse de la SONUMA.