Découvrez nos nouvelles radios thématiques

MUSIQ3 BAROQUE, MUSIQ3 ROMANTIQUE et MUSIQ3 JAZZ : Musiq3 lance ses trois premières radios thématiques, à l’occasion des 60 ans de la chaîne.

Du jazz belge et international pour tous, des années 20 à nos jours.

A la découverte de la musique des 16e, 17e et 18e siècles. Avec Bach, Telemann, Purcell, Couperin, Rameau, Monteverdi, Vivaldi, mais aussi Haydn et Mozart, joués sur des instruments d’époque.

Entrez dans l’univers onirique des plus grands compositeurs romantiques, de Beethoven, Schubert et Chopin à Rachmaninoff, jusqu’à Debussy, Glass et Einaudi, au fil des meilleures interprétations.

