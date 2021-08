Découvrez la nouvelle offre de podcasts de Musiq3

Outre les nouvelles émissions, la rentrée de Musiq3 et ses 60 ans sont également synonymes de nouveautés numériques à travers une nouvelle offre web only, avec trois radios thématiques, trois nouveaux podcasts natifs et enfin une série de podcasts fictionnels autour des mythes et légendes, racontés par cinq sopranos belges.

Trois nouveaux podcasts natifs

© Tous droits réservés "La Conversation" – le grand entretien mensuel de Camille De Rijck (podcast mensuel) Que nous apprennent les musiciens ? Ce qu’ils éveillent en nous est propre à chacun et relève probablement de l’indicible. La Conversation ambitionne de lever un petit coin du voile sur les mystères des plus grands musiciens, profitant du medium du podcast pour leur laisser le temps de dessiner leurs histoires, sans raccourcis. Au cœur de ces dernières années, Camille De Rijck a prouvé qu’il excellait dans l’art de l’interview. Il vous propose ici de grands entretiens avec des artistes de légende, confirmées ou en devenir. Rendez-vous le 15 septembre pour le premier numéro de La Conversation.

© Tous droits réservés "Les Playlists de la Dolce Vita" – par Sylviane Hazard (playlist thématique mensuelle) Chaque soir, du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h, la Dolce Vita déroule une heure et demie d’évasion musicale où classique, jazz, world et folk s’enchaînent en harmonie. Mais la Dolce Vita s’invite aussi à tout moment du jour et de la nuit en radio à la demande sur le site de Musiq3. Vous pouvez y réécouter la programmation quotidienne ou bien carrément en savourer une double portion. Des playlists thématiques, au gré d’une humeur ou d’une destination, d’une durée de 3 heures, mêlant en toute liberté des classiques délicats, des classiques du cinéma, des standards intemporels, le goût des voyages, des danses et des chansons d’ailleurs ou d’autrefois et des découvertes dans les domaines du jazz, du folk ou du jazz fusion. Rendez-vous ce mercredi 1er septembre pour découvrir la première playlist de La dolce vita

© Tous droits réservés "Les mythes de l’actu" – par Pascale Seys (podcast Philo) Sosie, pactole, pomme de discorde… En plongeant à la recherche de l’origine de certains mots ou certaines expressions issues de la mythologie grecque, Pascale Seys nous rappelle qu’en traversant le temps et l’histoire, les mots et les mythes témoignent que nous venons de quelque part à travers la langue que nous parlons. Rendez-vous très prochainement pour découvrir la première vidéo des Mythes de l'actu.

" Au-delà du mythe " - Cinq sopranos racontent des récits de légendes – Podcast fiction – dès le 13 septembre 2021 Contes, mythes et légendes, depuis la nuit des temps, ils inspirent le geste créatif. Aujourd’hui, on repart à leurs sources. Ils sont racontés et revivifiés pour tous les âges. Cette série apporte un autre regard aux mythes de Roméo et Juliette, Don Juan, Orphée et Eurydice, Shéhérazade et Don Quichotte. Il y a l’histoire qu’on connaît, et celle qu’on ne vous a pas racontée.

Plongez au-delà du mythe. Un podcast RTBF en cinq épisodes à écouter sur Auvio et sur les applications de podcasts. Avec Jodie Devos, Sophie Junker, Anne-Catherine Gillet, Céline Scheen et Sarah Defrise. Une série réalisée par Pierre-Etienne Bonnet.