Anne Teresa de Keersmaeker en solo dans les Variations Goldberg

A travers ce nouveau solo, Anne Teresa de Keersmaeker revisite quarante années dédiées à la recherche chorégraphique. "The Goldberg Variations BWV 988" reprend les gestes, il renvoie aux spectacles qui ont marqué le parcours de la chorégraphe. Depuis son premier solo en 1982 "Fase, Four movements to the music of Steve Reich", jusqu’aux dernières productions de la compagnie Rosas : "Mitten wir im Leben Sind" en 2018, "Les six concertos Brandebourgeois" en 2019.

Pavel Kolesnikov virevolte dans ces variations avec beaucoup de nuances et de profondeur. Il permet à Anne Teresa de Keersmaeker de se libérer de l’analyse formelle et rigoureuse de la partition pour livrer un spectacle lumineux qui éclaire avec force quarante ans de recherche et de création. A travers ce nouvel opus, la chorégraphe clame une nouvelle fois, son amour pour la danse contemporaine et pour la musique de Jean-Sébastien Bach. "I like to dance. J’aime danser, c’est pour moi le rapport le plus direct au monde, la danse me permet d’être au plus près de ce que je suis…"

The Goldberg Variations, BWV 988, un spectacle à voir jusqu’au 18 septembre à La Monnaie.

Anne Teresa de Keersmaeker au micro de François Caudron