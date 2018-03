Lize Spit, LE phénomène littéraire belge

Présentation : Jérôme COLIN

L'adolescence, l'éveil des sens, la sexualité naissante, la vengeance... tout ça au fin fond de la province d'Anvers, dans une ambiance poisseuse et une tension permanente... C'est le premier roman de Lize Spit, qui vient d'être traduit en français chez Actes Sud.



Le coup de cœur de Marie Charette : "L'ami parfait" de Jonas Karlsson (Actes Sud).

Qui ne s'est jamais trouvé prisonnier d'une situation parce qu'il n'a pas dit ou fait ce qu'il fallait sur le moment et que, très vite, il est devenu impossible de faire marche arrière ? À travers un florilège de scènes de la vie quotidienne dans lesquelles chacun peut se reconnaître, Jonas Karlsson nous confronte à nos vanités, nos ridicules, nos contradictions. Presque imperceptiblement, l'absurde s'immisce dans un semblant de normalité, s'empare d'une circonstance fâcheuse ou d'un quiproquo passé sous silence, pousse leur conséquence jusqu'au point ultime de leur logique cocasse, voire calamiteuse.



Le réalisateur belge Guérin Van de Vorst pour son film "La part sauvage" (sortie le 14/03).

Emprisonné 3 ans à la suite d'un braquage Ben sort de prison où il s'est converti à l'Islam. Tout ce qu'il souhate est renouer avec son fils Samir. Mais Samir ne l'attend plus depuis longtemps, et Nadia, son ex-femme, ne lui fait pas confiance. Mustapha, son nouveau "maître a` penser", l'incite a` croire qu'il ne trouvera jamais sa place dans cette société¿, et exacerbe son sentiment d'injustice.

Ben tente de suivre les règles de vie que lui impose Mustapha, quand il rencontre Lucie, qui ne l'aide pas du tout a` les respecter...

De travail de réinsertion en petites récidives, Ben va mener un combat pour résister a` la haine, pour recréer du lien avec son fils, et retrouver sa dignité¿ d'homme libre.



« Vous avez du courrier ! » de Romain Detroy et une lettre de Janis Joplin à ses parents, datée du 20 avril 1967.



L'auteur belge Lize Spit pour la traduction en français de son premier roman « Débâcle » (Actes Sud).

À Bovenmeer, un petit village flamand, seuls trois bébés sont nés en 1988 : Laurens, Pim et Eva. Enfants, les ¿trois mous¬quetaires¿ sont inséparables, mais à l'adolescence leurs rap¬ports, insidieusement, se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux, et plus si possible, les plus jolies filles du village. Pour cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque erreur, il lui faudra enlever un vêtement. Eva doit fournir l'énigme et ser¬vir d'arbitre si elle veut rester dans la bande. Elle accepte, sans savoir encore que cet ¿été meurtrier¿ la marquera à jamais. Treize ans plus tard, devenue adulte, Eva retourne pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan...

Véritable coup de tonnerre dans le paysage littéraire aux Pays-Bas et en Belgique, immense succès de librairie qui a valu à son auteur les plus grands éloges, Débâcle est un roman choc, servi par une écriture hyperréaliste et intransigeante. Une expérience de lecture inoubliable.



La chanson de Pompon : "Aux armes et caetera" de Serge Gainsbourg (1979).