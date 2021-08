Une escapade à la mer ? Construisez le château de sable parfait

Construire un château de sable, c’est tout à fait courant en été. Mais le construire pour qu’il résiste, ce n’est pas si simple. Les explications de Pasquale Nardone.

Petit rappel de cours de science…

La silice, c’est un atome de silicium entouré de deux atomes d’oxygène. Quand la silice rencontre l’eau, les atomes d’hydrogène de l’eau vont avoir tendance à se mélanger aux deux atomes d’oxygène de la silice.

Si on simplifie les choses, le sable est des petites boules de différents diamètres. L’eau va faire adhérer les boules entre elles. Ces petits grains vont coller par ce que l’on appelle l’adhésion capillaire.

Existe-t-il une formule magique pour construire un château de sable résistant ?

Des analyses et des mesures ont été réalisées en laboratoire. La proportion idéale c’est 1 volume de sable pour 1/8 de volume d’eau. En clair, mélangez 1 litre de sable et 125 ml d’eau. Lorsque vous mélangez cela, vous avez la liaison optimale. Vous pouvez alors construire le plus beau château. Le plus haut possible et qui va résister. Simple, non ?

Un château de sable peut-il résister à la marée ?

Pour Pasquale Nardone, la réponse est malheureusement négative.

Il faut garder à l’esprit qu’un mètre cube d’eau représente un poids de 1 tonne. Et la marée, ce sont des quantités gigantesques d’eau qui déferle sur la plage. Le volume d’eau va être beaucoup trop important, vous allez perdre cette adhésion capillaire et votre château va peu à peu s’effriter.

Cela dit, vous pouvez améliorer cette adhésion en ajoutant un peu de savon à votre mélange d’eau et de sable. Le savon a des propriétés tensioactives qui vont modifier et améliorer cette adhésion capillaire.

On voit des statues de sable qui semble très solide. Une illusion ?

Oui et non. Le sable est un matériau granulaire qui a des propriétés étonnantes. Si vous exercez une pression, l’eau n’en sort pas mais va avoir tendance à y rentrer. Avez-vous déjà essayé ? Vous appuyez sur une éponge, l’eau en sort. Posez votre pied sur du sable mouillé, votre empreinte en ressort sèche

Donc, ces statues de sable semblent sèches et solides vues de l’extérieur. Le poids et la pression du sable ont poussé l’eau vers l’intérieur