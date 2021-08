Cuisine: la frite vient-elle de France ou de Belgique ?

Salade Tout #1 - Road Frites : odyssée au pays des fritkots - Episode 1 (1/11) - 08/11/2018 Axelle et Elisabeth sillonnent la Belgique en pleine canicule pour percer les mystères de notre petite fierté culinaire nationale : au fond, les frites sont-elles vraiment Belges ? Qu’est-ce qui fait un bon paquet ? Comment crée-t-on une sauce ? Et puis, pourquoi les fritkots sont-ils de moins en moins nombreux le long de nos autoroutes ? Sinon, sauce à part ou sur les frites ? D’une baraque carolo à celle de Dikkenek, embarquez dans un road trip sauce piquante. "Salade Tout", le podcast vorace coproduit par la RTBF et du Centre de l’Audiovisuel et du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Écriture et réalisation : Elisabeth Debourse & Axelle Minne Conception et production : Studio Faim Montage, habillage et mixage : Simon Leens Générique : Paul Marique Visuels : Camille Pirritano, Victor Pattyn, Maud Samaha Et après Salade Tout, on vous conseille : - le livre photographique “Barak Friture” de Jesse Willems pour un road trip belge autour des fritkots, - les œuvres de Nicole Gijsels, frituriste à Berendrecht, mais aussi peintre, - le (presque) tube vintage “Les frites c’est Belge” des Manneken Loop, - le court-métrage “Fill Your Heart with French Fries”, parce que se faire plaquer c’est nul, mais heureusement il y a les frites.