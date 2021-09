Quelques trucs bien utiles pour combattre l’angoisse du retour au travail

Troquer son livre d’été contre une montagne de mails. Laisser derrière soi les senteurs de la mer pour retrouver le 'doux' parfum du métro. Voir les jours raccourcir à mesure que sa boîte mail ne cesse de grossir. Comme chaque fin de vacances d’été, on peut être traversé par un sentiment de tristesse ou de nostalgie. Plus encore cette année puisque le mois de septembre représente, pour un bon nombre, le vrai retour au travail après de longs mois de séparation. Pourquoi sommes-nous à ce point angoissés par la rentrée ? Comment réussir sa rentrée professionnelle ? Les conseils de Jean-Olivier Collinet, de Jobyourself.

Pour beaucoup, la rentrée professionnelle rime avec mauvaise humeur, sentiment de fatigue. On subit en fait le jetlag social : on se sent en décalage, après avoir vécu pendant quelques semaines avec des horaires un peu déstructurés, on est allé dormir un peu plus tard, on a fait la fête..

Du jour au lendemain, on impose un nouveau rythme à son corps, on réduit de quelques heures son sommeil. Ce jetlag social représente l’équivalent d’un décalage horaire de 4 et 5 heures.

Les statistiques montrent qu’il y a 30% d’accidents en plus, le jour de la rentrée, dus au stress et à la fatigue.

Ce décalage de sommeil, ce nouveau rythme forment le premier des éléments qui créent l'angoisse devant la reprise du travail.