Quelles recettes préparer lorsqu'il fait chaud ?

Personne n’a pu passer à côté ces derniers temps : il a fait très chaud ! Le soleil nous a longuement accompagnés, et il est toujours bien présent. Et lorsqu’il fait chaud, nous sommes nombreux à vouloir retrouver un peu de fraîcheur dans nos assiettes. Aline Gérard vous donne quelques idées.

Un gaspacho de pastèque

On le prépare avec un ingrédient principal la pastèque, qui est mixée.

A cela, on ajoute de l’origan et un peu de feta pour la fraîcheur et la gourmandise, et aussi pour apaiser l’appétit.

L’idée est de cuisiner vite, se faire plaisir, pouvoir emporter ce qu’on a préparé pour emmener sa préparation au parc sous un arbre, au frais.

Mozzarella et fruits

Lorsqu’on reçoit des amis à la maison, l’idée de faire plusieurs petits plats pour pouvoir grignoter tous ensemble est plutôt sympathique.

Par ces températures, on pourrait recommander une bonne mozzarella di Bufala, accompagnée de pêches rôties ou de pêches crues avec des petites tomates, un trait de vinaigre balsamique et du basilic frais.

La Bufala a un côté beaucoup plus crémeux que la mozzarella classique, et si elle est bien choisie, c’est très gourmand et avec le fruit, cela va faire pétiller l’assiette!

Des tartares de fruits et de légumes

On peut aussi imaginer de faire de petits tartares avec des fruits et des légumes. Notamment une idée originale de betteraves avec des framboises.

L'idée est de simplement couper une betterave crue et une cuite, de mélanger les deux, les couper en petits dés.

Ensuite, on y ajoute les framboises écrasées et un bon trait de vinaigre balsamique. On peut aussi ajouter des graines de courge pour un côté croustillant. Et de nouveau plein d’herbes, comme du basilic ou de la coriandre.

Un barbecue ?

Si vous êtes plutôt barbecue, vous pouvez penser au poisson, aux crevettes ou encore aux brochettes de légumes. Il y a aussi les fruits qu’il ne faut pas oublier. On peut notamment faire des tranches d’ananas rôties et parfumées au piment d’Espelette, avec un trait de jus de citron vert.

C’est un accord parfait avec des crevettes ou des gambas.

Pour les inconditionnels du barbecue et de la viande, on peut aussi opter pour une bonne tagliata de bœuf, avec une bonne pièce de bœuf qu’on retourne juste sur la braise… Bon appétit !