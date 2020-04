[PODCAST] Plan B: Blijf in uw kot !" Les mots du confinement, 1ère partie : la Flandre (Episode 24)

Dans le podcast Plan B, les journalistes Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) partent chaque semaine à la recherche des différences et aussi des ressemblances entre la Flandre et la Belgique francophone. Une semaine en néerlandais à propos de la Wallonie et de Bruxelles, la semaine suivante en français à propos du Nord du Pays. Le but, c’est de mieux se connaitre sans pour autant promouvoir une quelconque vision de l’avenir du pays. Tous les domaines de l’actualité seront abordés.

Plan B est une coproduction RTBF-VRT disponible sur les plateformes des deux médias.