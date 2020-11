[PLAN B] Le plan de la dernière chance pour la Wallonie ? (Episode 40)

Plan B - Episode 40 - PlanB 40 Get Up Wallonia, le plan de la dernière chance pour la Wallonie ? -... Dans le cadre de son plan Get Up Wallonia, le gouvernement wallon vient de lancer une grande consultation pour recueillir les avis et propositions des wallon sur toute une série de sujets comme le socio-économique ou l’environnement qui sont cruciaux pour l’avenir de leur région particulièrement frappée par la crise sanitaire.