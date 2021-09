De Rosa à Sacré Charlemagne, l'école en musique

La rentrée, le moment idéal pour s'intéresser aux chansons qui traitent du thème de l’école. Les plus célèbres sont peut-être Rosa de Jacques Brel et Sacré Charlemagne chanté par France Gall.

On est en 1964 lorsque la chanteuse enregistre Sacré Charlemagne. La musique est signée Georges Liferman et les paroles sont du père de la chanteuse, Robert Gall. France déteste la chanson qui se vend pourtant à 2 millions d’exemplaires dans l’Hexagone. C’est aussi grâce à ce titre que la renommée de France traverse les frontières. Classé à la 5e place en Turquie, à la 7e en Belgique, il se hisse à la première place durant 2 ans au Japon, Sacré Charlemagne est même utilisé comme hymne du mouvement de la jeunesse algérienne. Mais Charlemagne est-il réellement l’inventeur de l’école ? Comme l’explique l’historienne de l’éducation, Elsa Roland, l’école et son enjeu social n’ont eu de cesse d’évoluer et de poursuivre des buts bien différents de ceux d’aujourd’hui.

Les temps chantent nous plongent en musique dans une époque qui fait encore écho aujourd’hui. Cécile Poss se penche sur le contexte de création d’une chanson, les paroles d’un titre qui collent encore aujourd’hui à l’actualité ou une période de l’histoire illustrée par les musiques composées à ce moment-là.