La passion selon Avignon, deux promenades sonores au cœur du Festival

2021 marquait la 75ème édition du Festival d’Avignon et la 55ème du Off. © Régine Dubois

Une invitation à vous laisser porter par les sons de la scène, les bruits des coulisses, à ouvrir vos oreilles aux histoires, à vous créer vos propres images de cet étonnant moment où la vieille ville d’Avignon se transforme en plus grand théâtre du monde. Le tout à travers deux reportages proposés et réalisés par Régine Dubois, promenades subjectives au cœur de l’évènement.

Le mois de juillet est traditionnellement le théâtre du fameux Festival d’Avignon, des festivals même, le In et le Off. Le In c’est l’officiel, le subventionné qui laisse une belle place à la création. Pour le public, il est gage de qualité, on va voir les spectacles du In en toute confiance.

Le Off, c’est la découverte et la débrouille, plus de 1000 spectacles proposés par des compagnies qui financent leur venue avec majoritairement des fonds privés. D’un côté comme de l’autre, un point commun : la passion, l’envie de fouler les planches et de faire vibrer le public. Régine Dubois a promené son micro pendant 4 jours dans les rues et derrière les scènes de ces deux festivals qui n’en font qu’un pour les spectateurs passionnés. C’était la 75ème édition du Festival d’Avignon cette année et la 55ème du Off. Une année particulière qui arrive après l’annulation de 2020. Les Festivals ont bien lieu cette année mais pour y arriver, les choses n’ont pas été simples. La mise en place, les mesures et conditions pour que les artistes montent sur scène ont été contraignantes. L’immense volonté et surtout le désir de tous de permettre à cette édition d’exister ont eu raison des obstacles et de l’adversité.



"C'est vraiment une chance de faire du théâtre"

Désir, volonté et… passion parce que c’est finalement ça qui prédomine ici, la passion, l’envie de s’exprimer, de susciter des émotions, le besoin de raconter des histoires, d’inviter à réfléchir sur le monde, de recueillir des applaudissements. Tous les artistes et travailleurs de l’ombre du théâtre croisés dans ces promenades sonores ont ça en commun, se souvenant des raisons pour lesquelles ils font ce métier, comme Ilyas Mettioui, comédien et metteur en scène: " C’est vraiment une chance de faire du théâtre et des fois, on l’oublie quand on est fort dedans (…) c’est une chance incroyable même si c’est beaucoup de boulot, beaucoup de pression ". La pression, elle existe ici, dans le In, vu le prestige du Festival. L’attente du public est grande et on a, comme dans toute création, le souci d’être à la hauteur et de ne pas décevoir. Côté Off, cette volonté de plaire est omniprésente également mais elle s’accompagne d’une autre obligation, il faut remplir les 116 salles du festival et amener du monde voir son propre spectacle parmi les 1070 possibilités offertes aux spectateurs.

La tractage, un sport national à Avignon

Pour remplir sa salle, chaque équipe s’adonne à ce qui est un sport autant qu’une tradition à Avignon, le tractage. Dans les rues, les artistes distribuent leurs flyers et pitchent leur spectacle pour inciter le public à venir y assister. En marchant deux heures dans les rues de la vieille ville en pleine journée, il est possible de repartir avec une centaine de tracts dans les mains. On ira voir les plus convaincants, les plus originaux dans leur présentation ou ceux qui auront fait le plus de bruit et disséminé le plus de joie avec leur parade. C’est le cas de la compagnie La Cabale, composée d’une douzaine de jeunes comédiens qui reviennent pour la deuxième fois à Avignon avec la pièce " Pan ". Char de fortune, bricolé maison, musique à fond et troupe en costumes sous une chaleur écrasante, deux à trois heures de parade en dansant par jour. Et au final, ça paye, " Pan " a rempli sa salle au fil des jours. Si remplir la salle est essentiel, ce n’est peut-être pas le plus important pour la plupart des compagnies. Avignon, festival au large choix pour l’amateur de théâtre, est aussi un grand marché, le plus grand théâtre du monde, où les professionnels du spectacle viennent faire leurs emplettes pour les saisons à venir. Réussir son Avignon, c’est vendre un maximum son spectacle aux programmateurs. Il faut donc les amener eux aussi dans les salles. Toute une fourmilière travaille en arrière plan; diffuseurs et producteurs font un travail de fourmi en amont, contactant et invitant les potentiels acheteurs et assurant le suivi pendant et après le mois de juillet.

Alez Vizorek : "La réussite d'un Avignon, c'est le nombre de professionnels qui viennent dans la salle"

Comme l’explique Alex Vizorek : "C’est une grande foire, c’est un marché (…) La réussite ou pas d’un Avignon, c’est le nombre de professionnels qui viennent dans la salle. Et la première année, c’est très compliqué parce qu’ils mettent des croix dans leur catalogue sur ce qu’ils ont envie de voir trois semaines avant de venir et ils ont plus trop de place sur le moment pour découvrir ". Les compagnies bien organisées et encadrées ont des chances d’y arriver avec la promotion en amont, le tractage et le bouche à oreille. D’autres perdent des plumes parce que pour jouer dans le Off, il faut louer un créneau dans un théâtre. Payer le temps du montage et démontage des décors, l’infrastructure technique et le temps de présence sur scène. Et selon le théâtre, ça peut coûter cher. Il faut en plus loger et nourrir l’équipe et couvrir l’ensemble des frais annexes. A travers les témoignages recueillis, on estime que participer au festival Off coûte entre 10.000 et 30.000 euros selon le lieu et la taille de l’équipe. Il faut en vendre des tickets pour rentabiliser... C’est rarement le cas. L’achat du spectacle par les professionnels et la mise sur pied d’une tournée compléteront pour les plus chanceux, talentueux ou organisés. Dans la troupe de Pan, un des comédiens explique : "On peut très bien réussir un Avignon côté public, faire un gros succès avec une salle pleine et passer complètement à côté niveau professionnel". Tout ça demande une énergie de chaque instant et c’est un mois intense que tous s’apprêtent à vivre. Malgré cet enjeu, tous ceux croisés au cours de ces deux reportages sont enthousiastes et remplis d’un essentiel à partager. D’une émission à l’autre, vous rencontrerez des jeunes et de vieux briscards, des comédiens, des comédiennes, des metteurs et metteuses en scène, des régisseurs, des costumières et accessoiristes, des enfants qui foulent les planches pour la première fois, des rêveurs et des organisateurs - qui rêvent aussi d’ailleurs - des responsables de théâtre… il n’y aura que de la passion et de la joie de revenir à Avignon après une année sans festival. Les spectacles et troupes rencontrés et les lieux visités: L’homme qui plantait des arbres, cie Cappella Forensis https://cappellaforensis.wixsite.com/cappellaforensis

Le joueur d’échecs, cie Renard d’arts https://www.facebook.com/RenardArtCompagnie/ Le Cabaret Bobby Lapointe, cie du Chansonnier qui chante https://www.youtube.com/watch?v=2-cUT4XXKW4

www.creadiffusion.net Nos années parallèles

Aime comme marquise, Atelier Théâtre actuel https://www.atelier-theatre-actuel.com/spectacle/aime-comme-marquise/

https://www.revages.fr/ Héros (we can be), cie Révages



https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/pinocchio-live-2-59388 Pinocchio live, Alice Laloy



https://www.alexvizorek.com/fr Ad Vitam, Alex Vizorek



https://www.leboreal.be/ Ouragan, cie Le Boreal



https://www.lesdoms.eu/garden-party Ce baiser soufflé sera pour toi, Chloé Larrère



https://dasfrauleinkompanie.com/kingdom/ Kingdom, cie Fraulein



http://www.episcene.be/ Théâtre Episcène, Jeannine Horrion



https://www.lesdoms.eu/ Théâtre des Doms,

