Visites insolites : nos bons plans pour des découvertes hors du commun en Wallonie !

L’Agence tourisme vous propose des visites et découvertes insolites. Il n’est pas nécessaire de partir bien loin pour découvrir de petites pépites et il y en a plus d’une en Wallonie. On vous propose des hébergements, des activités et lieux insolites, 100% belges.

L’Agence tourisme vous a concocté plein de bons plans pour un été hors du commun ; du lancer de hache à la visite d’un élevage d’autruches en passant par des cabanes dans les arbres pour y passer la nuit, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.