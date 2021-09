Mer du Nord, une escapade pour le week-end. Les musts à voir

Aujourd’hui direction la Côte belge pour évoquer ces Madeleines de Proust qui alimentent nos souvenirs quand on pense à nos vacances à la côte : Cuistax, grosse gaufre de Bruxelles chantilly, Luna Park, Babeluttes, etc. Mais la Côte belge, c’est aussi de la pêche, de l’histoire, de l’architecture et des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Les stations balnéaires belges sont un savoureux mélange du passé et du présent.

Dans un univers plus modeste que celui fréquenté par les premiers vacanciers de la Côte, on retrouve le quotidien des pêcheurs de jadis.

À Blankenberge, on peut visiter une ancienne maisonnette de pêcheurs traditionnelle de la fin du 18e siècle. Il s’agit de la plus petite maison de la Côte, la Maisonnette de Majutte, qui est aujourd’hui devenue un agréable musée café. Le musée est ouvert avec restrictions et sur réservation car la maison est très petite. Les visites sont gratuites du mercredi au dimanche avec possibilité de prendre un verre ou une spécialité locale sur place. Plus d’infos sur les sites : Huisje van Majutte ou Visit Blankenberge

Toujours dans la découverte du passé, une exposition ouvre au Zwin à partir du 3 juillet sur "Les ports du Zwin disparus". Pour compléter l’immersion, il sera également possible de se promener sur une magnifique zone cyclable entre Knokke-Heist, Sluis, Damme et Bruges. Sont disposés le long du parcours des viseurs oculaires, comme des lunettes 3D. En réalité virtuelle, on peut voir comment jadis se dessinait le paysage, avec ces anciens ports et les bateaux que les pêcheurs amenaient directement sur la plage, attendant la marée haute pour repartir.

Dans le thème de la pêche, notez qu’une partie du Musée de la Pêche Navigo (en restauration jusqu’en 2023) reste ouverte durant l’été, une dernière chance de voir le musée avant sa complète transformation. Sur réservation : www.navigomuseum.be

Dans un autre registre, La Panne accueille une exposition gratuite sur l’Opération Dynamo, une des opérations militaires les plus emblématiques et importantes de la Seconde Guerre mondiale. Face à Dunkerque, le rôle de La Panne a été un peu oublié, mais toutes les petites embarcations disponibles à La Panne ont été utilisées pour l’opération de sauvetage des soldats coincés sur les plages de Dunkerque à Oostduinkerke après la Libération. Plus d’infos ici.