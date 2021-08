Laurent de Sutter : "Chère Terre, ce que nous détruisons en te détruisant, c’est la vie elle-même – notre vie"

Qu’est-ce que la Terre ? Après un été frappé par des phénomènes climatiques extrêmes, c’est la question que se pose l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter. Il cherche à y répondre en interpellant directement la Terre, elle-même. Mais alors, qui est-elle ? Et si c’était vous ?

"Chère Terre,

Très chère Terre, Terre infiniment précieuse, perdue au milieu du silence éternel des espaces infinis qui effraient tant Pascal. Chère Terre, je ne sais pas très bien à qui j’écris lorsque je m’adresse à toi – car je ne sais pas très bien ce que tu es. Ton nom évoque la glèbe où s’enfoncent les bottes lorsque la pluie est tombée, une planète couleur de bille rangée à sa place dans le système solaire, une puissance aveugle et implacable à laquelle notre destinée se trouve arrimée.

Il évoque aussi un désastre en cours, un vaisseau cosmique en perdition, un être immense dont les blessures sont en train de bouleverser les vies de toutes les créatures hantant sa surface. Terre – c’est un drôle de mot. Pourtant, chère Terre, en t’appelant par ton nom, je ne crois pas tout à fait me tromper – car, en effet, derrière les indécisions et les mystères, derrière les rêveries panthéistes et les fantasmes territoriaux, ce nom indique une condition : celle des terrestres.

La Terre, c’est le nom de tous ceux qui peuvent être dit terrestres. C’est le nom des arbres et des roches, des animaux et des virus, des particules d’oxygène et des livres dans les bibliothèques. C’est notre nom – le nom des humains grouillant sur la mince pellicule accessible à leur main et à leur cerveau. La Terre, c’est nous – ce nous immense qui englobe ce que nous avons l’habitude, parfois, de nommer aussi " vie ". Cette vie-là, elle commence à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres sous nos pieds et s’achève à une poignée de kilomètres à peine au-dessus de nos têtes.

Au-delà, la Terre s’arrête. Il ne reste que l’univers, le cosmos, le vide si peuplé des étoiles, des galaxies, des amas, où la vie n’existe que comme hypothèse. La Terre, elle, n’est qu’une petite bande, une pellicule infime, entourant une minuscule planète à l’intérieur d’un système stellaire quelconque, dans un coin négligeable d’un bras secondaire d’une petite galaxie au milieu de myriades d’autres. La Terre, ce n’est rien. Et ce rien qui est nous, nous sommes en train de le détruire. Ce n’est pas la nature que nous détruisons. Ce n’est pas l’âme du monde. Ce n’est pas la déesse-mère, la grande Cybèle ou la terre nourricière.

Ce que nous détruisons est bien moins et bien plus que ça, chère Terre. Ce que nous détruisons en te détruisant, c’est la vie elle-même – notre vie. Beaucoup le disent, aujourd’hui, avec des accents qui sont tantôt ceux du désespoir, tantôt ceux de la colère, tantôt ceux de la joie mauvaise des annonceurs de mauvaises nouvelles. Mais ces discours ne semblent affecter personne, en-dehors de brefs moments de jouissance honteuse, d’embarras délicieux ou de mauvaise foi vertueuse.

On pourrait se demander pourquoi – pourquoi cette indifférence à ce qui est, au fond, notre propre disparition. Ce serait pourtant se tromper encore – céder une nouvelle fois à l’idée que la Terre, chère Terre, serait autre chose que nous. Qu’elle serait un être à protéger, un milieu à soigner, une force à craindre, alors que l’être en question n’est que nos quelques milliards d’individus, le milieu celui qui nous permet d’exister et la force celle que nous mettons à faire semblant que rien de tout cela ne nous concerne vraiment.

Notre plus grande faiblesse, chère Terre, est donc de croire que tu existes – tout en n’en tirant pas les conséquences. De faire comme si tu étais une chose en tant que telle – pour pouvoir mieux la reléguer dans un domaine qui lui serait propre et qui, donc, nous serait absolument étranger. Car nous aimons l’étrangeté, chère Terre, car elle nous permet de déclarer notre " chez nous " par opposition à elle.

Faire de toi un être étrange, différent, lointain et menaçant, c’est continuer à imaginer que notre chez nous est ailleurs, autrement – contre, peut-être, cette étrangeté que tu représenterais. Quelle bêtise ? Non. Quelle intelligence, plutôt. Quel trésor d’imagination tortueuse, de justifications sophistiquées, d’arguties penaudes pour pouvoir mieux détourner le regard du miroir où nous faisons semblant de te voir alors qu’il ne fait que renvoyer, avec la violence implacable de ce qui s’en fiche, notre reflet égaré. Je t’écris, chère Terre, car j’aimerais que ça cesse. J’aimerais, enfin, pouvoir nous écrire à nous. J’aimerais pouvoir m’écrire. Et me dire, à moi d’abord : la Terre, c’est moi. Moi, c’est la Terre. Et j’aimerais que ça continue ainsi encore longtemps.

Très cordialement,

Laurent de Sutter"