Remportez vos places pour 1 concert au choix aux Nuits Botanique !

Le festival Les Nuits Botanique est de retour du 8 au 26 septembre 2021 dans les différentes salles du Botanique et son chapiteau. Un festival musical pour les curieux des nouvelles productions locales et internationales. Et pour vivre cette fête et retrouver une expérience musicale pleine et entière, il faudra présenter le fameux "Covid Safe Ticket".

►►► Plus d'infos ici.

La Première vous offre des places pour un concert au choix parmi la liste ci-dessous.

Intéressé, libre et 'Covid Safe' ? Tentez votre chance via le formuaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.

[Concours sous réserve des mesures sanitaires en vigueur]