[PODCAST] Washington d'ici: Trump, ses fans, et sa machine de guerre électorale (Episode 3)

Donald Trump fera-t-il un second mandat ? Ses outrances, ses revirements, le maigre bilan législatif de sa présidence, n’entament en rien la confiance de ses admirateurs. Donald Trump fascine, joue de son talent oratoire, et a mis à son service une formidable machine électorale.

Washington d'Ici" est le podcast des radios francophones publiques installées à Washington. Toutes les deux semaines, plus souvent dès que l'actualité l'exige, les correspondants de franceinfo, la RTBF, Radio Canada, la RTS et RFI vous racontent les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaines de 2020, les coulisses inédites de la Maison-Blanche, et vous offrent leurs regards croisés sur cette présidence Trump. Avec Grégory Philipps (franceinfo), Raphaël Grand (RTS), Raphaël Bouvier-Auclair (Radio Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Anne Corpet (RFI).