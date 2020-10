[PODCAST] Demain, Trump ou Biden ? L’angoisse des Américains de Belgique

Les américains en Belgique - Episode 1 - Augustus Bruender : le spectre d’une guerre civile... Augustus Bruender est professeur d’anglais. Il se sent en sécurité en Belgique, alors qu’aux Etats-Unis, policiers et civils règlent les problèmes en ouvrant le feu. Ses amis là-bas l’ont prévenu : l‘après-élection présentielle pourrait déboucher sur une guerre civile entre pro et anti-Trump. Qui que soit le vainqueur.