" Nourrir Bruxelles" (16/09 < 16/10)

"Comment nourrir Bruxelles ? Comment construire la transition des systèmes alimentaires de demain à partir de la diversité de la population bruxelloise et des énergies collectives ?"



- invite les citoyen·ne·s à s’interroger, à comprendre et se positionner sur les enjeux liés à l’alimentation et à l’agriculture à Bruxelles et partout dans le monde

- met un coup de projecteur sur les initiatives de transition alimentaire, écologique et sociale en région bruxelloise

- crée des espaces d’échanges et de paroles autour du Droit à l’Alimentation en rassemblant citoyen·nes, représentant·es politiques, producteur·trices, ONG, associations, épiceries solidaires, coopératives, etc.

- encourage à l’élaboration de pistes d’actions vers des systèmes de production agricole durables pour assurer la sécurité alimentaire

- permet à chacun·e, selon ses moyens et ses possibilités, d’agir pour la préservation de notre belle planète pour les générations à venir.

Il aura lieu du 16 septembre au 16 octobre 2021