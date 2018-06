Mémoires vives (12/13) : "Monsieur le Maître"

Ce sont les cours hors les murs qui ont le plus marqué José Wavreille et Edith Jourdan. Dans le reportage de 75, on voit Monsieur Toussaint et ses élèves le long d’un ruisseau, parler confluent, sens du courant, débit. Il se souvient : " Au début de ma carrière, on travaillait par thème. On choisissait un thème et toutes les leçons tournaient autour. Par exemple, en septembre, au moment où on arrachait les pommes de terre, on allait sur le terrain et on mesurait le champ, on parlait poids brut, poids net. Et puis, au cours d’histoire, on se demandait depuis quand on cultivait la pomme de terre chez nous,… Ca revient actuellement avec la pédagogie par projet. C’est beaucoup plus concret. " Les filles avaient un cour de plus que les garçons : le cours de couture. La petite fille qu’était Edith Jourdan n’y voyait aucune discrimination : " Comme c’était dans l’éducation générale, je ne l’ai pas vécu comme une différence. C’était instauré depuis des années, c’était naturel. "