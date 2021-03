Le Prix Première 2021 est décerné à Dimitri Rouchon-Borie

Dimitri Rouchon-Borie nous fait entendre l’un de ces êtres que rien ne semble pouvoir sauver et qui s’enfoncent dans une nuit pleine d’ombres sauvages. Une nuit dont l’auteur cherche la lumière avec intelligence et sans fausse pudeur.”

“Depuis sa prison, un homme nous raconte ce que l’on se refuse à concevoir : une enfance violée. Devenu un adulte empli de douleur et de rage, il découvre la puissance de l’écriture et sa vertu libératrice.

Dimitri Rouchon-Borie est né en 1977 à Nantes. Il est journaliste spécialisé dans la chronique judiciaire et le fait divers. Il passe de nombreuses heures dans les salles des tribunaux et rend compte des faits divers les plus anodins, comme des plus tragiques. Il est l’auteur de Au tribunal, chroniques judiciaires (Manufacture des livres, 2018).

Lire un extrait

" Je suis arrivé en haut d’une falaise et soudain au loin il y avait la mer je suis tombé à genoux en disant c’est pas possible ce que

c’est beau.

C’était immense et ça bougeait et c’est naturel pour tout le monde mais merde pour moi c’était de la magie pure une chose qui allait et venait et la mer c’était des kilomètres en mouvement d’une eau avec un bruit immense comme si nos origines nous parlaient la langue d’autrefois.

Mon nez s’affolait et les odeurs étaient puissantes et tenaces et le vent me fouettait je n’étais rien quand les vagues heurtaient les roches ça faisait une écume fantastique. La mer accomplissait chaque seconde mon rêve de rébellion de puissance de force et de liberté.

Je crois que j’aurais pu tout laver dans cette eau là comme sous la pluie des forêts et m’y noyer et je me disais finalement que c’est la seule chose qui aurait pu faire disparaître la Colline aux Loups. "