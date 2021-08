En ce début septembre, La Première fait sa rentrée... Avec pas moins de 6 nouvelles émissions à découvrir en semaine : Salut les Copions et Déclic, dès ce mercredi 1er septembre L’Histoire continue, dès samedi 4 septembre Façons de voir, Les petits Papiers et L’Air de rien, dès dimanche 5 septembre À noter également, quelques changements pour : Tendances Première en duo et Le Feel de Diane avec un nouvel habillage, dès le lundi 30 août. Bientôt à Table ! avec une nouvelle formule, dès samedi 4 septembre Et de nouveaux horaires pour Sacré français ! (en semaine), Week-end Première, Merci l’Europe ?! et Les Éclaireurs. Découvrez toutes ces nouveautés en détails ci-dessous.

TENDANCES PREMIÈRE, en duo ! – De 10h à 11h30, dès ce lundi 30 août

© Tous droits réservés Elle a son regard sur les questions de société. Lui aussi, mais différent. Véronique Thyberghien et Cédric Wautier forment dès la rentrée un duo complice et complémentaire, incisif mais bienveillant... Sur le fond, Tendances Première garde son ADN : explorer l'air du temps et s'interroger sur les tendances de notre société, tout en donnant la parole à des spécialistes, témoins, chroniqueurs, mais aussi aux citoyens. En savoir plus

LE FEEL DE DIANE, nouvel habillage ! – De 14h30 à 16h, dès ce lundi 30 août

© Tous droits réservés Diane Marois vous propose un voyage musical à la découverte des dernières tendances funk, neo soul, nu jazz, nu disco, psyche rock, electro pop et house de Belgique et du monde entier. Un voyage ponctué par son récit et des classiques de toutes les époques, à l'origine de ces genres. Un vent de fraîcheur, de poésie et d'ailleurs... avec un nouveau générique et un nouvel habillage signé par l'artiste Dabeull. En savoir plus

SALUT LES COPIONS, nouvelle émission ! – De 16h à17h, dès ce mercredi 1er septembre

© Tous droits réservés Qui a dit que l’école était finie ? En théorie, c’est Sheila. En pratique, il y a rattrapage sur La Première ! Dès 16h, Walid fait la classe et devient votre nouveau maître des colles. Plus qu’un jeu, un état d’esprit complètement yéyé qui voit une bande d’élèves plutôt potaches retourner sur les bancs de l’école pour vous offrir votre récréation de fin d’après-midi. Divertissez-vous avec le jeu antisèche qui vous fera aimer l’école ! En savoir plus

DÉCLIC, nouveau rendez-vous info ! - De 17h à 19h, dès ce mercredi 1er septembre

© Tous droits réservés Chaque soir, chroniqueurs et invités se retrouvent autour de Julie Morelle et Arnaud Ruyssen. Un talk info pour décoder, débusquer et débattre avec l’objectif de mieux comprendre l’actualité, élargir les horizons, bref… provoquer des déclics. Prenez le temps, avec eux, de découvrir des infos étonnantes, de nouvelles clés d’analyse et des points de vue croisés. Un nouveau rendez-vous incontournable pour s’informer autrement. Aussi en télé sur La Trois à 19h. En savoir plus

SACRÉ FRANÇAIS !, nouvel horaire ! – De 21h à 22h, en semaine, dès ce lundi 30 août (et 19h-20h, le samedi)

© Tous droits réservés Alexandra Vassen continue sa mission de défricheuse de talents et de tendances musicales en français dans le titre. Pour les petits et les grands curieux de découvertes, créations, nouveaux sons et expérimentations, elle cherche (et trouve) ce qui se fait de mieux sur la scène francophone. En savoir plus

Le week-end ...

WEEK-END PREMIÈRE, nouvel horaire ! - De 7h à 9h, le samedi et le dimanche, dès ces 4 et 5 septembre

© Tous droits réservés Un réveil chaleureux orchestré par Charlotte Dekoker, pour commencer la journée avec des infos, des découvertes et le plein d'idées pour votre week-end. Sciences, musique, actu internationale, balades, sports, philo, livres, cuisine, sorties... nos chroniqueurs et nos invités ensoleillent vos matins, tous les week-ends et les jours fériés! En savoir plus

L’HISTOIRE CONTINUE, nouveau magazine info ! – De 9h à 10h, le samedi, dès ce 4 septembre

© Tous droits réservés L’Histoire continue raconte le passé pour éclairer le présent. Bien souvent, une actualité chasse l’autre. La masse d’informations nous submerge. Chaque samedi, Hélène Maquet et Bertrand Henne veulent prendre le temps. Ils fouillent les journaux télévisés, les émissions spéciales, les longs reportages, pour retrouver et raconter les faits d’actualité qui nous ont touchés ces dernières décennies. En savoir plus

BIENTÔT À TABLE !, nouvelle formule ! – De 11h à 12h, le samedi, dès ce 4 septembre

© Tous droits réservés Plus que jamais, le contenu de nos assiettes questionne. Traçabilité, origine des produits, méthodes de fabrication… Pas évident pour le consommateur de s’y retrouver. Sophie Moens et Carlo de Pascale remettent le couvert sans langue de bois. À leurs côtés, la crème des chef.fe.s, experts, penseurs et as des fourneaux. Mixez le tout et vous voilà embarqué pour une séance salivaire bouillonnante et d’utilité publique ! En savoir plus

MERCI L’EUROPE ?!, nouvel horaire et nouveau titre ! – De 13h-14h, le samedi, dès ce 4 septembre

© Tous droits réservés Merci l’Europe ?!, c’est votre magazine européen. Chaque samedi à 13h, la rédaction européenne de la RTBF commente, en toute décontraction, les temps forts de l’actualité européenne, ses élans et ses errements… Avec des invités, des reportages en Belgique et aux quatre coins du continent. Une émission proposée par Olivier Hanrion, Sandro Calderon, Myriam Baele et Nicolas Vandenschrick.

LES ÉCLAIREURS, nouvel horaire ! – De 17h à18h, le samedi, dès ce 4 septembre

© Tous droits réservés Les Éclaireurs mettent en lumière les recherches, toutes disciplines confondues ! Projets individuels ou collaborations interuniversitaires et internationales : les chercheur.e.s de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont au micro de Fabienne Vande Meerssche. Depuis plus de 4 ans, leurs travaux, leurs parcours, leurs questionnements ouvrent perspectives et réflexions sur notre société actuelle, son passé et son futur. En savoir plus

FACONS DE VOIR, nouvelle diffusion ! – De 14h à15h, le dimanche, dès ce 5 septembre

© Tous droits réservés Curieux et enthousiastes, Fabrice Kada, Fanny Lacrosse et Christine Van Acker s’autorisent le temps de l’écoute et du partage. Ils donnent la parole à tous les acteurs des arts plastiques et de l’architecture en Belgique francophone et au-delà : artistes, commissaires d’expositions, responsables d’institutions culturelles, galeristes, architectes… et bien sûr au public. Aussi diffusé le jeudi à 22h, dans Par Ouï-Dire. En savoir plus

LES PETITS PAPIERS débarquent sur La Première ! – De 17h à18h, le dimanche, dès ce 5 septembre

© Tous droits réservés Les invités de Régine Dubois se prêtent à un exercice surprenant qui les fait parler d’eux, de ce qu’ils sont, de leur travail, de ce qu’ils aiment ou pas, de leur passé et de leur avenir… Bref, ils dressent leur autoportrait. Comment ? Pas de questions, simplement des petits papiers sur lesquels sont inscrits des mots. Mots doux, légers, profonds, mots qui fâchent aussi parfois… Où ces mots les emmèneront-ils ? En savoir plus

L’AIR DE RIEN, nouveau magazine musical ! – De 19h à 20h, le dimanche, dès ce 5 septembre

© Tous droits réservés " Sans la musique, la vie serait une erreur ", écrivait Nietzsche. Olivier Depris ne contredit pas le philosophe mélomane. Il vous emmène dans un voyage musical ouvert, bienveillant et généreux. Chaque dimanche, il vous concocte une playlist unique et inédite. Chaque morceau est une escale incontournable dans l’essentiel des nouveautés musicales distillées avec passion, " L’Air de rien ". En savoir plus