Le Fifty Lab fait son come-back

Lors de cette nouvelle édition tant attendue, le Fifty Lab présentera 49 artistes émergents venant de tous horizons. Une partie du line-up a déjà été révélée, et c’est plutôt costaud. Au programme : le duo expérimental Able Noise, la productrice Alberta Balsam, le quatuor TUKAN, le multi-instrumentiste Ze in the Clouds, les rockeurs Thirsty Eyes, le duo Aili, la DJ et productrice Elkka, le trio gospel Gabriels, le chanteur et producteur Kiddus, le musicien punk-rock Lova Lova, la chanteuse et multi-instrumentiste L’Rain, et pour finir, notre Chibi Ichigo nationale.