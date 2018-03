La VOD, c'est quoi?

La Video On Demand (Vidéo à la demande), c'est la possibilité de voir ou revoir des émissions de la RTBF via votre télévision numérique. Vous voulez revoir le dernier JT, vous avez manqué Plus Belle la Vie, Questions à la Une, The Mentalist…. Appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande et sélectionnez votre programme préféré parmi le catalogue RTBF.