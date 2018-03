Présente sur Samsung et Sony, l’application RTBF vous permet de revoir des émissions et programmes des trois chaînes TV de la RTBF.

Une smart TV, c'est quoi?

Une smart TV est une télévision qui peut être connectée à Internet et qui offre des contenus sous la forme d’applications. On retrouve de la télévision de rattrapage, à la demande (VOD) ou en diffusion directe, du streaming et d’autres offres interactives.