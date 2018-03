Mise en route: D’une simplicité exemplaire, il suffit de les poser et d’orienter légèrement le prisme pour l’adapter à sa vue. Après un tutoriel rapide, les lunettes sont prêtes à l’emploi.

Expérience utilisateur: Les Google Glass proposent une utilisation complètement repensée et adaptée au périphérique. Il suffit d’utiliser des mouvements de tête et des commandes vocales (uniquement en anglais) pour naviguer dans l’interface de sorte à ce qu’on ne doive jamais se servir de ses mains. La branche fait également office de surface tactile grâce à laquelle il est possible de naviguer dans les menus ou de réaliser des opérations plus complexes. L’interface se veut volontairement simple et dépouillée.