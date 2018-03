Tous les contenus de la RTBF sur les Réseaux sociaux!

Comment ne pas souligner le lien entre notre mission de "service public" et les Réseaux sociaux?

Depuis des années déjà, la RTBF considère l'écoute de ses publics. Les réseaux sociaux offrent maintenant de nouveaux canaux de communication propices aux échanges, à l'écoute et au partage d'idées. Cette évolution de la communication entraîne une révolution dans le fonctionnement de la radio et de la TV. De nouvelles expériences participatives sont maintenant possibles et nous y travaillons de manière active. Les médias du futur se construiront au travers des interactions avec leurs participants, c’est-à-dire… avec et pour vous.

A ce jour, la RTBF est active principalement au travers de Facebook et Twitter. Elle a également une présence sur Pinterest, Instagram, Snapchat, Tumblr et Google+ et continue, bien entendu, d'explorer de nouvelles pistes.

La RTBF sur Facebook, c'est plus de 130 pages d'émissions ou thématiques actives. Du côté de Twitter, la RTBF dispose d’une quarantaine de comptes.

La liberté d’expression est une valeur essentielle et la participation de tous au débat public est une formidable opportunité mais comme dans la vie réelle, tout n’est pas permis sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, la RTBF vous invite à prendre part à sa vision du fair-play ici.

