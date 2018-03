Retrouvez tous vos programmes RTBF préférés sur consoles!

Nous vous l’avions bien dit: nous souhaitons vous accompagner quel que soit votre appareil. Pour cette raison, la RTBF est également présente sur console de jeux.

Les applications RTBF sur PS3/PS4 et sur Xbox One vous propose une offre catch up à 7 jours entièrement gratuite. Retrouvez notamment, les JT d’informations et les magazines sportifs de la RTBF, la météo mais aussi des fictions et documentaires. Une fois l’application téléchargée, vous trouverez vos contenus classés de manière thématique (infos, magazines, divertissements, …).

Découvrez en vidéo les applications RTBF!