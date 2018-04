Pose du cyclotron à l'UZ Leuven, coeur du futur centre de protonthérapie

Une opération délicate a été menée ce mercredi à Louvain. Un cyclotron de 55 tonnes a été installé à 16 mètres de profondeur dans son bunker, sur le site du Health Sciences Campus Gasthuisberg.

Les équipes de la société IBA, le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, sont concentrées. C'est une étape significative du projet. Le Cyclotron est le cœur du premier centre belge de protonthérapie. Il ouvrira à la mi-2019.

La construction de ce centre, baptisé ParTICLe, nécessite des exigences extrêmement strictes. Il se composera de deux bunkers souterrains équipés de leur propre accélérateur de particules : un espace pour le traitement clinique des patients et un autre dédié à la recherche de haute technologie.

La protonthérapie est une forme de radiothérapie ultra précise qui utilise des faisceaux de protons. Elle limite donc les effets secondaires et elle permet donc de traiter les tumeurs de l’enfant et de l’adulte situées à proximité d’organes très sensibles.

45 millions d'euros

Le centre est le fruit d’une collaboration clinique et scientifique entre cinq hôpitaux universitaires et leurs hôpitaux de réseau (UZ Leuven, KU Leuven, Cliniques universitaires Saint-Luc et UCL, UZ Gent, UZ Antwerpen et UZ Brussel). Le projet coûte 45 millions d'euros financé par la région flamande (5 milions d'euros), par des mécènes privés et par les hôpitaux partenaires.

Les premiers patients devraient pouvoir être traités dès septembre 2019. On estime qu'ils seront environ 150 à 200 chaque année. Mais ce nombre pourrait encore croître si les études clinico-scientifiques identifient de nouvelles applications.

A l'heure actuelle, les patients doivent se rendre dans des centres à l'étranger, le plus souvent à Heidelberg (Allemagne) et Zurich (Suisse).