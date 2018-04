Les enfants et adolescents de plus en plus allergiques

Les allergies sont de plus en plus fréquentes, et elles apparaissent de plus en plus tôt dans la vie. C'est ce qui ressort des chiffres publiés par les Mutualités Chrétiennes. En Belgique, un adolescent (12-18 ans) sur dix prend des antihistaminiques. Ils étaient 5000 de plus en 2016 qu'en 2013. En moyenne, ces médicaments antiallergiques sont utilisés pendant près de cent jours par an.

Nez qui coule, éternuments, plaques d'exéma ou difficultés à respirer : les symptômes des allergies peuvent être nombreux. 30% des belges en souffriraient. Ils seraient même 45% en dessous de 40 ans.

Notre mode de vie responsable

"Les allergies sont effectivement plus fréquentes", constate Françoise Smets, pédiatre au centre de l'allergie des Cliniques universitaires Saint-Luc. "Certains types d'allergies qu'on avait l'habitude de voir uniquement chez le grand adolescent ou l'adulte apparaissent également plus tôt dans la vie." Pour cette spécialiste, la raison serait à chercher du côté de nos habitudes de vie. "On sort moins de nos maisons, on est donc moins en contact avec la nature et les produit de l'environnement qui pourraient être protecteurs. On mange également moins, et on prend plus de médicaments qu'auparavant. Toutes ces choses font probablement que les maladies liées à un dérèglement de l'immunité sont en augmentation."

Des allergies qui évoluent

Les allergies évoluent en fonction de l'âge. "Chez les jeunes bébés on a des allergies aux aliments, principalement le lait et les oeufs. Cela provoque surtout des problèmes de la peau comme de l'exéma ou de l'urticaire", explique Françoise Smets. Généralement ces allergies vont disparaitre et être remplacées par de l'asthme et une allergie aux acariens ou aux poils d'animaux. "L'asthme peut également disparaitre pour être progressivement remplacée par le rhume des foins", conclut la pédiatre.

Toutes sortes d'allergies existent, avec des dangers variables. "Ça peut s'avérer dangereux voire mortel, dans le cas d'un choc anaphylactique ou d'une crise d'asthme irréversible par exemple", avertit Françoise Smets. Ces cas restent cependant rares. Mais ce n'est pas pour autant que les allergies ne sont pas handicapantes. "Le plus souvent, ça a tout de même un impact négatif sur la qualité de vie des enfants qui en souffrent, même si ce n'est pas mortel ou dangereux." Perte de concentration, mauvais résultats scolaires ou difficultés à faire du sport, les conséquences des allergies sont multiples.

Un mal difficile à combattre

Pour éviter de développer une allergie, les spécialistes conseillent de ne pas fuir les contacts avec les allergènes, car ceux-ci seraient plutôt protecteurs que dangereux. Le tabagisme passif est également à proscrire, tout comme la pollution aux particules fines et l'excès de médicaments.

"Le facteur génétique joue également", ajoute Françoise Smets. "Vous êtes beaucoup plus à risque de devenir allergique si vos parents ou vos frères et soeurs le sont."

Pour les personnes déjà allergiques, des traitements existent. "Ce sont principalement des traitements symptomatiques qui vont essayer de contrôler au mieux les désagréments", explique la pédiatre. Pour les allergies sévères et persistantes, il est cependant possible de faire des désensibilisations afin de les faire disparaitre. Mais le processus dure au minimum trois ans.

En vingt ans, le nombre de personnes allergiques a doublé. L'Organisation Mondiale de la Santée (OMS) estime que 50 % de la population mondiale sera affectée par au moins une maladie allergique en 2050.