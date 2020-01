Don d'organes : les donneurs belges de plus en plus nombreux

Chaque année, de plus en plus de transplantations ont lieu, en Belgique. Et s’il y a toujours beaucoup de patients en attente d’une greffe, il y a aussi et surtout de plus en plus de volontaires aux dons d’organes. "Actuellement, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisations et beaucoup d’articles dans la presse. On parle beaucoup du don d’organes quand quelqu’un décide de faire un don et cela encourage les gens à s’inscrire pour donner car ils savent qu’une démarche est possible en ce sens auprès de leur commune ", commente Anne Joosten, Infirmière coordinatrice locale des donneurs d’organes au CHU de Charleroi.

Selon une loi de 1986, chacun est donneur. Cette volonté peut être confirmée oralement auprès des proches et elle peut aussi être actée administrativement en remplissant un document qui doit être enregistré par la commune. Ce document assure qu’à son décès, la dernière volonté du défunt sera respectée. En un an, 27.000 personnes supplémentaires se sont déclarées donneuses en Belgique et ils pourraient être plus à l’avenir car la démarche sera simplifiée. Dès cet été il sera possible de se déclarer donneur via internet. "On veut ouvrir la possibilité aux gens qui n’ont pas le temps de se rendre à la commune car les horaires ne conviennent pas ou encore des jeunes aux études, mais qui n’ont pas la possibilité d’y aller. Via sa carte d’identité, on pourra accéder au document du registre national et s’inscrire ou manifester sa volonté en tout cas", explique Anne Joosten.