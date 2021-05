Doktr, une application pour consulter votre médecin en ligne

Consulter un médecin via un ordinateur tout en restant bien au chaud chez soi, c’est ce que propose Doktr, une toute nouvelle application que Proximus va lancer à partir du mois de juin. Vous vous sentez fiévreux ? Vous avez des symptômes que vous n’identifiez pas bien ? Vous ne pouvez pas sortir de chez vous ? Vous avez besoin d’un suivi après une opération ? Autant d’exemples pour lesquels cette nouvelle application a été conçue.

Qu’un opérateur de télécoms se lance dans l’E-Santé, c’est une première en Belgique et cela répond à une demande croissante de la population. La crise covid a encore accru le besoin des patients de pouvoir consulter un médecin à distance. Doktr rencontre ce besoin en vous permettant de contacter, via votre ordinateur ou votre smartphone, un médecin et avoir une consultation par vidéo.

Comment ça marche ?

Pour obtenir cette consultation, il faudra d’abord s’identifier avec l’application Itsme et répondre à quelques questions élémentaires. Et c’est seulement après cela que l’appelant sera mis en contact avec un médecin. L’application sera ouverte à tous les utilisateurs enregistrés auprès d’une mutuelle belge, qu’ils soient clients de Proximus ou non. Le médecin pourra avoir accès au dossier médical du patient, faire un rapport à son médecin traitant si nécessaire ou l’orienter vers une consultation physique. Question paiement, l’Inami s’est engagée à rembourser 5 consultations par mois.

" Nous avons mis des balises à notre soutien à cette application ! " explique le Dr Philippe Devos président de l’Absym. " Il y aura deux types de consultation. La première consultation pour un motif " primaire " comme un rhume, un accès de fièvre ou une toux insistante. C’est d’autant plus fréquent qu’avant le covid, dans ces cas-là, on allaite directement chez le pharmacien mais aujourd’hui, on vient d’abord chez son médecin. Et puis cette application sera très utile pour le suivi postopératoire du patient ou d’une femme qui vient d’accoucher, ou pour les diabétiques, etc. "

Pratiquement, c’est le médecin qui définira ses plages horaires d’activité tandis que le patient devra prendre rendez-vous en ligne auprès du secrétariat. Le challenge pour Proximus va être de faire correspondre les disponibilités des médecins avec celle des patients.

Eviter les abus

Pas question donc de demander une consultation en pleine nuit par exemple.

" Cela existe aux Etats-Unis par exemple ", rappelle le Dr Devos. Il existe là-bas des applications qui permettent de consulter un médecin en urgence 24 heures sur 24. Nous n’en sommes pas encore là mais pourquoi pas ? Il faudrait une volonté politique pour mettre en place un tel système. "

En attendant, l’Absym veut éviter les abus des deux côtés. C’est ainsi que tous les médecins qui travailleront sur Doktr devront continuer à donner des consultations physiques. Pas question de voir naître une génération de médecins virtuels.

C’est une des façons pour l’Absym de réduire (un peu) le risque d’accroître la fracture numérique. Car pour accéder à ce genre d’applications il faut obligatoirement disposer d’un accès à internet et maîtriser le fonctionnement d’applications relativement complexes comme Itsme. Pas donné à tout le monde…

Une solution d’avenir

" Mais c’est l’avenir ! " S’exclame Guillaume Boutin CEO de Proximus, pas peu fier de cette première imaginée il y a un an à peine et qui sera opérationnelle dans quelques jours. " C’est une première étape. Nous espérons pouvoir rapidement élargir l’accès de Doktr aux spécialistes et au paramédical. "

A souligner qu’outre l’Absym, l’INAMI, l’ordre des médecins, les mutualités ou encore plusieurs associations de médecins soutiennent la démarche.