Coronavirus: la Wallonie va ouvrir sa campagne de vaccination à toute la population des plus de 18 ans

Dès lundi, la Wallonie passe en phase deux de sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Toutes les personnes de moins de 65 ans vont pouvoir commencer à se faire vacciner et seront convoquées dans les prochains jours. 83% des plus de 65 ans ont déjà reçu au moins une première dose ainsi que 54% des patients présentant des comorbidités.

Et c’est en grande partie grâce à des livraisons de vaccins beaucoup plus importantes. Selon Christie Moreale, ministre wallonne de la Santé, on est passé de 26.000 doses par semaine au début de la campagne de vaccination à 200.000 par semaine aujourd’hui et en juin, on devrait encore doubler ce chiffre.

Des renforts dans les centres

"En Wallonie, 42% de la population a reçu une première injection et 13,4% est complètement vaccinée. Tout cela demande une logistique très importante. Plus de 1000 personnes, médecins, infirmiers, aide soignant et personnel administratif travaillent aujourd’hui dans les 52 centres de vaccination. Nous allons renforcer ce personnel avec des volontaires et nous espérons ainsi créer 80 lignes supplémentaires dans les centres", explique la ministre.

L’ouverture de ces centres va donc pouvoir ainsi être sérieusement élargie de 12 à 15 heures par jour, 6 jours sur 7 et si c’est nécessaire le dimanche également.

La Wallonie met donc clairement un coup d’accélérateur à sa campagne. Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner devraient l'être d’ici début juillet, espère la ministre.