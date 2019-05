Comment la réalité virtuelle permet d'améliorer les performances des sportifs de haut niveau

La « Neurostimulation » a le vent en poupe chez les sportifs. Les scientifiques ont déjà montré qu’appliquer un courant électrique de faible intensité sur certaines zones précises de notre cerveau permet de traiter certaines dépressions. les chercheurs ont aussi montré que cette « neurostimulation » pouvait augmenter les capacités physiques des sportifs de haut niveau. Cette fois, c’est à la réalité virtuelle de secouer les neurones de sportifs pour améliorer leurs performances. C’est en tout cas la promesse d’une machine de conception 100% belge. Elle vient de recevoir le prix de l’innovation au plus important salon du matériel sportif à Cologne. La machine plonge le sportif dans un univers en 3 dimensions (3D), grâce à un casque de réalité virtuelle, elle permet « d’entraîner » ses neurones. Elle pourrait bientôt, rejoindre les autres engins et faire fureur dans les salles de fitness quand on sait qu’il y en a environ 35.000 dans toute l’Europe.

Le mental est primordial pour ces deux athlètes de haut niveau

Pour la tester, nous avons donné rendez-vous à deux athlètes de très haut niveau, l’un est double champion de Belgique de « Tir à l’arc », l’autre est un marathonien de l’extrême, il va relier Londres à Paris, soit marcher 140 km, nager 50 km pour traverser la manche et enfin, pédaler sur 300 km à vélo.

Jonathan Vandergucht et Arnaud de Meester n’ont apparemment rien en commun, sauf la recherche de la performance : « Je parcours des distances hors normes, il y a énormément d’entraînement physique, vous vous en doutez, mais deux tiers c’est le mental, je travaille très fort le mental pour que mon physique puisse suivre ! », nous explique le marathonien.

Le double champion de Tir à l’arc, renchérit : « Le tir à l’arc est un sport qui nécessite énormément de concentration parce que la compétition se déroule pendant toute la journée, il faut rester concentré du matin au soir. »

Booster leurs neurones avec la réalité virtuelle

Le mental, ils viennent l’entraîner depuis trois mois, dans la salle de fitness située à Berchem-Sainte-Agathe, dans la banlieue bruxelloise. La « station » qui ressemble à une station de jeu vidéo, trône aux côtés des engins d’entraînement « classique ». Cette drôle de machine à réalité virtuelle permettrait d’entraîner très sérieusement leurs neurones. Jonathan confirme qu’après trois mois, déjà, il sent une amélioration de sa concentration et donc ses performances dans sa discipline. Arnaud dit se sentir comme enfermé dans une imagerie virtuelle où il faut tout enregistrer, tout visualiser, pour lui, c’est un moment intense qui ne doit pas durer plus de 10 minutes au risque de rentrer en transe. Et d’ajouter que c’est comme un dopage du cerveau mais naturel.

Cette sorte de coach virtuel a été entièrement conçu en Belgique. Son intelligence artificielle est telle qu’il s’adapte à la personne qui vient l’utiliser. « Le programme mesure la capacité réelle de chaque personne qui vient s’entraîner et adapte automatiquement le fonctionnement des entraînements », prétend le patron de la société qui l’a mise au point.

La machine peut donc, en théorie, être utilisée par tout le monde et pas seulement par des athlètes de haut niveau. Reste à voir quel effet réel cette machine virtuelle a sur nos neurones.

Réalité virtuelle et activité cérébrale sous la loupe

Elle vient d’être installée au laboratoire de biomécanique du cerveau, de l’ULB sur le campus d’Erasme, à Anderlecht. Le professeur Guy Cheron a demandé à un handi-golfeur de la tester. Tariq Charbi, joue dans l’équipe des « Red Belgian Heroes », il s’entraîne d’habitude avec un para-golfeur spécialement adapté à son handicap alors quand on lui parle d’entraîner ses neurones, il ironise en disant qu’il va essayer.

Le scientifique l’équipe d’un casque qui va enregistrer l’activité électrique de son cerveau, avant, pendant et après l’entraînement : « Il y a un score qui apparaît sur l’écran. A partir de là, on va mesurer ce score au fur et à mesure des essais. Et comme on enregistre l’activité du cerveau en même temps, on pourra mesurer les relations entre la modification des rythmes du cerveau et la performance qu’il est en train d’accomplir. Cela va permettre de mieux comprendre comment notre cerveau réagit dans des environnements virtuels et d’améliorer ces techniques virtuelles pour arriver au but recherché, à savoir la performance de haut niveau mais aussi la quiétude, le bien-être et l’efficience cérébrale. »

Tariq Charbi comme les deux autres athlètes que nous avons rencontrés, semblent déjà convaincus des bienfaits. Nous attendrons les résultats de « neuro » expérience scientifique pour le confirmer.