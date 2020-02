Une brosse de nettoyage électrique, j'achète ou pas ?

Le produit testé est un nettoyeur multifonctions doté de quatre embouts de formes différentes, tous censés pouvoir nettoyer facilement et rapidement les surfaces les plus difficiles d'accès , comme les rebords de fenêtre ou de taque électrique, les interstices dans les frigos ou les fours…

Points positifs

Les embouts sont faits de telle manière qu'ils peuvent convenir à plusieurs supports. On a en effet réussi à décrasser le dessous d'une taque électrique pleine de miettes en quelques secondes, avec l'embout pointu. Et je peux vous dire que la surface était vraiment difficile d'accès. Pareil, pour le dessus d'une prise qui était très sale, en quelques mouvements, la brosse a tout nettoyé. On a aussi réussi à décrasser des joints qui étaient jaunis, bref, après le passage de la brosse, tout était nickel. Idéal donc pour les jours de grand ménage et de nettoyage en profondeur.

L'ergonomie de l'appareil est bonne, ce qui facilite la prise

La brosse est sans fil, avec piles, donc on l'emmène partout où c'est nécessaire.

Le produit peut vraiment être pratique pour des personnes qui n'ont pas de force dans les mains… Mais il est aussi très efficace pour les personnes qui n'ont pas envie de s'échiner sur une surface sale pendant des heures avec une brosse à dent.